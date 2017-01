फ्लिपकार्ट को हो रहा था रोज 14 करोड़ का घाटा, फिर भी 6 लोगों को मिलती रही 10 करोड़ की सैलरी

भारत की सबसे बड़ी ई-कंपनियों में से एक फ्लिपकार्ट घाटे के बावजूद अपने कुछ कर्मचारियों पर काफी ‘मेहरबान’ रही। QUARTZ की खबर के मुताबिक, वित्त वर्ष 2016 में कंपनी ने अपने छह कर्मचारियों को 10-10 करोड़ से भी ज्यादा की सैलरी दी। इसके अलावा लगभग 101 कर्मचारी ऐसे भी थे जिन्हें लगभग एक करोड़ रुपए दिए जाते रहे। इस वजह से कंपनी को सालाना 300 करोड़ चुकाने पड़े। दिए गए पैसों में वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते, भविष्य निधि, पेंशन फंड के लिए कंपनी के योगदान, और ग्रेच्युटी फंड सभी शामिल हैं। जिन छह लोगों को फ्लिपकार्ट वित्त वर्ष 2016 में सबसे ज्यादा सैलरी दे रही थी उसमें अमोद मालवीय और मेकिन महेश्वरी का नाम शामिल है। दोनों 2015 के जुलाई-सितंबर में कंपनी में अपने पद को छोड़कर ‘मार्गदर्शक मंडल’ में शामिल हो गए थे।

इतनी सैलरी मिलना चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि कंपनी इन दिनों घाटे में चल रही थी। 2016 वित्त वर्ष में फ्लिपकार्ट को 2,306 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह नुकसान पिछले साल की तुलना में दोगुना था। दो जनवरी को खबर आई थी कि साल 2016 फ्लिपकार्ट के लिए अच्छा नहीं रहा। कंपनी को रोज 14 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। तब कहा गया था कि इस कंपनी ने नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफी पैसा खर्च किया और इसकी वजह से ही उसे काफी घाटा झेलना पड़ा है। हालांकि, अब वजह कुछ और ही नजर आ रही हैं।

इसके मुकाबले अमेरिका की दिग्गज कंपनी एमेजॉन की बात की जाए तो वहां सबसे ज्यादा सैलरी भारत और चीन के एचआर डायरेक्टर स्टीफन वाल्टर को मिलती है। उन्हें 4.29 करोड़ रुपए सालाना दिए जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा सैलरी एमेजॉन के हेड अमित अग्रवाल को दी जाती थी। उनका वेतन 3.16 करोड़ रुपए था।

इस वक्त की बाकी ताजा खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 5, 2017 9:43 am