नए फ्लैट में मिले खराबी तो बिल्डर से मांगे मुआवजा, इस तरीके से दर्ज कराएं शिकायत

घर या फ्लैट खरीदते समय अक्सर आपकी शिकायत होती है कि बिल्डर ने पहले आपको जो मॉडल दिखाया था, उसमें जो चीजें आपको दिखाई गई थी वो फ्लैट मिलने के बाद नहीं मिली। इसे लेकर आप परेशान रहते हैं कि क्या किया जाए। बिल्डर से इसकी शिकायत करते हैं तो वो या तो बात को टाल जाता है या फिर आश्वासन देकर आपका मुंह बंद कर देता है। ऐसे में आपके पास क्या विकल्प बचते हैं। अगर बिल्डर आपको वो चीजें फ्लैट में नहीं देता है जो उसने आपसे देने के वादे किए थे तो आप बिल्डर से इसके लिए मुआवजा मांग सकते हैं। इसके लिए आपको बिल्डर के खिलाफ राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत करनी होगी।

कैसे करें शिकायत दर्ज?

धोखा देने पर ग्राहक, बिल्डर के खिलाफ जिला उपभोक्ता फोरम व राज्य उपभोक्ता आयोग के कार्यालय में कम्प्लेंट दर्ज करा सकता है। जिला फोरम के फैसले के खिलाफ राज्य उपभोक्ता आयोग और आयोग के फैसले के खिलाफ राष्‍ट्रीय उपभोक्‍ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग दिल्ली में है। किसी भी तरह की सेवा में कमी या खराब सामग्री देने पर पीड़ित व्यक्ति फोरम का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके लिए निश्चित फॉर्मेट में फोरम में आवेदन करना होता है। जिसके लिए मामूली-सा शुल्क देना होता है। केस रजिस्टर होने के बाद दूसरे पक्ष को बुलाया जाता है। जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर केस शुरू हो जाता है। आप चाहे तो वकील नियुक्त कर सकते हैं या फिर खुद ही अपना केस लड़ सकते हैं। अगर आपका दावा सही पाया जाता है तो आयोग दूसरे पक्ष (बिल्डर) को मुआवजा देने का आदेश दे सकता है।

सामने आया मामला?

एक मामले में 10 उपभोक्ताओं ने मिलकर बिल्डर को उनके फ्लैट के लिए करीब 1.34 करोड़ रुपए दिए थे। लोगों की शिकायत है कि बिल्डर ने बुकिंग के समय जो मॉडल फ्लैट दिखाया था जिसमें कई आधुनिक सुविधाएं थीं, लेकिन उन्हें जो फ्लैट दिया गया उसमें कई तरह की खामियां पाई। जैसे लिफ्ट काम नहीं, कई जगहों पर पानी भरना और सीलन की परेशानी इत्यादि। इसे लेकर पीड़ितों ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें बाजार भाव के हिसाब से फ्लैट मिले या फिर बिल्डर किसी दूसरी जगह सभी सुविधाओं से लैस फ्लैट उन्हें उपलब्ध कराए। पीड़ितों ने 5 लाख रुपए का मुआवजे और 5 लाख रुपए वाद खर्ज के रूप में मांगे। मामले की सुनवाई करते हुए आयोग ने कहा कि बिल्डिंग बेहद खराब हालत में है। जिसके बाद आयोग ने बिल्डर को दिया कि वह उपभोक्ताओं को फ्लैट ठीक कराकर देने के साथ एक-एक लाख रुपए का मुआवजा और 30 हजार रुपए मानसिक प्रताड़ना एवं खर्च के रूप में भी भुगतान करे।

पश्चिम बंगाल: एटीएम से पैसे नहीं निकले, तो लोगों ने की पत्थरबाज़ी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 30, 2017 10:51 am