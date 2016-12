मथुरा रिफाइनरी में यूरो-6 डीजल-पेट्रोल का उत्पादन शुरू

इंडियन आयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के मथुरा स्थित तेलशोधक कारखाने ने यूरो-6 मानक वाले डीजल व पेट्रोल का उत्पादन शुरू कर दिया है। फिलहाल पहले प्रयास में डीजल की पहली बड़ी खेप वाहनों में परीक्षण हेतु भेजी गई है। परीक्षण के दौरान मिले परिणामों के आधार पर परिवर्तन कर विधिवत खुले बाजार में नए उत्पाद उतारे जाएंगे। यह जानकारी रिफाइनरी की सीनियर कॉरपोरेट अधिकारी रेनू पाठक ने दी। उन्होंने बताया कि आज रिफाइनरी के अधिकारियों ने 20 हजार लीटर यूरो-6 डीजल से भरा एक टैंकर वाहन कंपनी महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को अपने यहां गाड़ियों में प्रयोग कर परीक्षण हेतु भेजा।

मथुरा रिफाइनरी के प्रभारी महाप्रबंधक एमएस वैद्या व आईओसी के उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय के महाप्रबंधक एके बासु ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि मथुरा रिफाइनरी ने विजन 2020 के तहत मिले पर्यावरण अनुकूल उत्पाद बनाने के निर्देशों के अनुपालन में यूरो-6 मानक वाले डीजÞल का उत्पादन शुरू किया है।

उन्होंने बताया कि उसी श्रृंखला में मथुरा रिफाइनरी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने उत्पादन विभाग के सहयोग से टेस्टिंग हेतु यूरो-6 डीजÞल तैयार कर लिया और विभिन्न वाहन कंपनियों में टेस्टिंग हेतु भेजा जा रहा है। देश की अग्रणी रिफाइनरी मथुरा के तेलशोधक कारखाने ने दिए गए निर्धारित समय से पूर्व ही अपने उत्पाद मात्र 10 पीपीएम सल्फर मात्रा वाला डीजÞल (यूरो-6) तैयार कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उत्पाद के आधार पर विभिन्न कंपनियां अपने यहां इंजन तैयार करेंगी और यही उत्पाद आने वाले समय में बाजार में उपलब्ध होगा। इससे पर्यावरण संतुलित रहेगा।

First Published on December 27, 2016 10:21 am