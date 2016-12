एस्सार आॅयल डेढ़ साल में पेट्रोल पंपों की संख्या दोगुनी कर 5,600 करेगी

निजी क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी इ’धन कंपनी एस्सार आॅयल की अगले 12 से 18 महीने में पेट्रोल पंप की संख्या दोगुनी कर 5,600 करने की योजना है। कंपनी के चेयरमैन प्रशांत रूइया ने आज यह कहा। गुजरात के वाडीनार में दो करोड़ टन सालाना क्षमता की तेल रिफाइनरी चलाने वाली कंपनी रिफाइनरी की कुछ इकाइयों को उन्नत बनाने के लिये 1,200 करोड़ रुपए निवेश करेगी ताकि कंपनी को मार्जिन बढ़ाने में मदद मिले। रूइया ने अपनी ताजा सालाना रिपोर्ट में कहा है, ‘‘एस्सार आॅयल के पास 2,800 पेट्रोल पंपों के साथ देश में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा खुदरा इ’धन नेटवर्क है। इसके अलावा परिवहन इ’धन की बढ़ती को मांग को देखते हुए 2,800 से अधिक पर काम जारी है जो क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों पर है।’

कंपनी की खुदरा परिचालन से बिक्री 2015-16 में 127 प्रतिशत बढ़कर 13.4 लाख टन जो 2014.15 में 590,000 टन था। एस्सार आॅयल के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एल के गुप्ता ने कहा कि कंपनी ने 1.50 डालर प्रति बैरल कच्चा तेल सकल रिफाइनरी मार्जिन का लक्ष्य रखा है। इसके लिये कंपनी ने 1600 करोड़ रच्च्पये के निवेश की योजना बनायी थी। उन्होंने कहा, ‘‘कंपनी इसमें से पिछले साल सितंबर-अक्तूबर के दौरान रिफाइनरी बंद होने के समय 400 करोड़ रच्च्पये निवेश कर चुकी है। इसके अलावा अगले 2-3 साल में विभिन्न रिफाइनरी इकाइयों को उन्नत बनाने के लिये 1,200 करोड़ रुपए निवेश किये जाएंगे।’

First Published on December 23, 2016 3:46 am