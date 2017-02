ईडी ने ज़ब्त की पूर्व आईएएस की ₹2.77 करोड़ की संपत्ति, मनी लांड्रिंग के तहत कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूर्व प्रशासनिक अधिकारी अधिकारी के सुरेश की 2.77 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क की हैं। इनमें 29 लाख रुपए की बैंक जमाएं भी शामिल हैं। सुरेश चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट के चेयरमैन थे। उन पर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मनी लांड्रिंग रोधी कानून के तहत जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। यह जांच उनके खिलाफ पूर्व में आय से अधिक संपत्ति जांच में उभरकर सामने आई।

एजेंसी के क्षेत्रीय कार्यालय ने बुधवार (8 फरवरी) को यहां कहा कि उसे मनी लांड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) के तहत अस्थायी रूप से तीन अचल संपत्तियों जिनका मूल्य 2.48 करोड़ रुपए बैठता है तथा 29 लाख रुपए की बैंक जमाओं की कुर्की का आदेश दिया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी 1982 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी हैं। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने सुरेश और अन्य के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है। कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति मामले में उनके खिलाफ आरोपपत्र भी दायर किया गया है।

First Published on February 8, 2017 10:55 am