एनपीएस में जमा पैसा निकालने पर 15 फीसदी ज्यादा टैक्स बचाने का है ये उपाय

बजट में यह साफ कर दिया गया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से Early withdrawal पर (जल्द निकासी) पर टैक्स नहीं लगेगा और विशेषज्ञों का मानना है कि इसके जरिए टैक्स में बजत की जा सकती है। एक एनपीएस उपभोक्ता रिटायर्मेंट से पहले खाते से 25 फीसदी राशि निकाल सकता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका कोष 2 लाख रुपए का है, एक लाख आपके हिस्से के और एक लाख कंपनी द्वारा। रिटायर्मेंट पर एक साथ पूरा पैसा निकालने की जगह आप इसका 25 फीसदी या 25 हजार रुपए पहले ही निकाल लीजिए, जिसपर टैक्स भी नहीं लगेगा। बचे हुए 1.75 लाख रुपए रिटायर्मेंट पर निकाल लीजिए।

चूंकि 1.75 लाख रुपए का 40 फीसदी यानी 70 हजार रुपए टैक्स फ्री होंगे, इस तरह कुल टैक्स फ्री अमाउंट 95 हजार रुपए (25 हजार रुपए + 70 हजार रुपए) हो गया। लेकिन अगर आप पूरा पैसा रिटायर्मेंट पर निकालेंगे तब आपका टैक्स फ्री अमाउंट 80 हजार रुपए होगा। इतना ही नहीं, अभी तक सिर्फ वेतनभोगी एनपीएस उपभोक्ता ही अतिरिक्त लाभ ले रहे थे। एक वेतनभोगी उपभोक्ता 10 फीसदी अपनी इनकम से और 10 फीसदी कंपनी से जमा कराता था, वहीं selfemployed (स्व नियोजित) को सिर्फ इनकम का 10 फीसदी ही जमा कराने की छूट थी। लेकिन अब नियम में बदलाव हुआ है। नए नियम के मुताबिक सेल्फ इम्प्लॉयड भी कुल इनकम का 20 फीसदी तक जमा करा सकते हैं।

First Published on February 2, 2017 9:18 am