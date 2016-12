जीपीएस का शोर और रंग छोड़ते नोट

सुमन केशव सिंह

आठ नवंबर को प्रधानमंत्री के नोटबंदी का एलान करते ही बजरिए सोशल मीडिया अफवाहों का भी बड़ा बाजार बना। एक-दो मीडिया संस्थानों ने नए नोट में जीपीएस होने की खबर भी चला दी और इससे जुड़ी अफवाह तेजी से फैली, जिसके बाद आरबीआइ ने नैनो जीपीएस की बात को अफवाह बताया। सच्चाई यह है कि नए नोट में किसी भी तरह के सुरक्षा मानक नहीं जोड़े गए हैं। अफवाहों का यह असर रहा कि लोग 200 रुपए किलो तक नमक खरीद बैठे। सोशल मीडिया पर लोगों ने नए नोट की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए। यह अफवाह फैली कि नोट रंग छोड़ रहे हैं। बाद में आरबीआइ और सरकार की ओर से यह साफ किया गया कि नोट उच्च गुणवत्ता वाले हैं, जो रंग नहीं छोड़ सकते। नोटों के रंग छोड़ने की अफवाह की तह तक जाने पर पता चला कि किसी ने नए नोट की फोटोकॉपी करा कर एक सब्जीवाले को दे दी थी। इसी बीच फेसबुक और वाट्सऐप पर यह अफवाह भी फैली कि सरकार ने नमक के दाम 200 से 250 रुपए किलो कर दिए गए हैं जिसकी कोई प्रामाणिकता नहीं थी। इतना ही नहीं, लोगों ने 200 रुपए किलो तक नमक खरीदा भी। इस पर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर जानकारी दी कि देश में नमक की कोई कमी नहीं है। यह अफवाह भी खूब तेजी से फैली कि सरकार कुछ ही दिनों में 50 और 100 रुपए के नोट भी बंद कर देगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। वाट्सऐप पर अफवाह फैलाई गई कि ट्रांसपोर्टर, रेस्टोरेंट मालिक, सीए और दुकानदार सहित तमाम उत्पादक 14 नवंबर से नोटबंदी के विरोध में बेमियादी हड़ताल पर जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई कि वो खाने-पीने की खरीद कर रख लें। यह भी कहा गया कि पूरे भारत भर में 90 लाख ट्रक और 20 लाख बसें सड़कों पर खड़ी कर दी गई हैं।

नेताओं के पार्टी फंड को करमुक्त किए जाने जैसी खबरें भी सुनने को मिलीं। साथ ही यह भी कहा गया कि पार्टी फंड में पैसा जमा कराने वालों को भी इस सीमा से बाहर कर दिया गया है। बाद में वित्त सचिव ने यह घोषणा की कि राजनीतिक पार्टियों के खाते में जमा होने वाले पैसों पर पुरानी छूट बरकरार रहेगी। हर खाते की जांच होगी और उन लोगों को खौफ में आ जाना चाहिए जो सरकार को झांसा देकर बचने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हर खाते पर सरकार की नजर है।

इसके बाद लोगों तक यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि ढाई लाख से अधिक की राशि अगर आप बैंक में जाकर जमा कराते हैं तो जमा कराने वाले पर 200 फीसद का जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली के सीलमपुर में एक मॉल को लूटने का वीडियो भी वाट्सऐप पर खूब वायरल हुआ और बताया गया कि लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं होने की वजह से लोगों ने मॉल लूट लिया। बाद में दिल्ली पुलिस ने आधिकारिक ट्वीटर खाते से इस घटना का खंडन कर इसे झूठा बताया।

एक लड़की की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की गई जिसके हाथ में 2000 रुपए के नए नोटों का बंडल था। बताया गया कि वह सत्तारूढ़ दल के एक नेता की बेटी है जिसे बैंक ने 2000 रुपए के नोटों का बंडल थमा दिया है। बाद में यह खबर अफवाह साबित हुई और पुलिस ने कहा कि लड़की को जिस नेता की बेटी बताया जा रहा है उसकी कोई बेटी ही नहीं है। दिल्ली में एक बैंक के बाहर मारपीट की घटना होने की खबर भी काफी चर्चा में रही। बताया गया कि यह लड़ाई लाइन में लगने और 4500 रुपए बदलवाने को लेकर हुई थी। बाद में दिल्ली पुलिस ने इस पूरी सूचना का खंडन किया और ट्विटर पर यह भी कहा कि अफवाहें न फैलाएं। अफवाहों के साथ ही सोनम गुप्ता की बेवफाई हर स्मार्ट फोन तक पहुंच चुकी थी। किसी ने नोट पर सोनम गुप्ता बेवफा है लिख कर सोशल मीडिया पर शेयर किया और इसे लेकर हजार अफसाने बने।

First Published on December 31, 2016 1:00 am