नोटबंदी में क्रेडिट कार्ड से कर रहे हैं पेमेंट तो जरुर पढ़ें ये खबर, नहीं तो हो सकती है मुश्किल

नोटबंदी के दौर में कैश की कमी होने के चलते लोग क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के सहारे पेमेंट कर रहे हैं। मोदी सरकार भी कैश लेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्ड, नेट बैंकिंग और ई-वॉलेट्स से पेमेंट करने पर जोर दे रही है ताकि ब्लैक मनी पर लगाम लगाया जा सके। हालांकि कार्ड और ई-वॉलेट्स के जरिए हर जगह भुगतान अभी संभंव नहीं है लेकिन जहां संभंव है वहां भी कार्ड से पेमेंट करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरुरी है वरना परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 31 अगस्त तक क्रेडिट कार्ड्स पर आउट स्टैंडिंग लोन 46 हजार 300 करोड़ रुपए था। विशेषज्ञों का मानना है कि ऑनलाइन खरीदी, रिवॉर्ड प्वाइंट्स की चाह लोगों को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की ओर आकर्षित कर रही है। हालांकि क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने से पहले आपको रि-पेमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी कर लेनी चाहिए ताकि अब किसी तरह के जाल में फंसने से बच सके।

टाइम पर बिल नहीं चुकाने पर भारी होगा भारी ब्याज (रिवॉलविंग क्रेडिट)

बैंक क्रेडिट कार्ड के जरिए आपको शॉपिंग या अपनी जरुरत की चीजों का बिल चुकाने के लिए एक निश्चित अमाउंट देते हैं, जो आपके कार्ड की क्रेडिट लिमिट पर निर्भर करता है। इस पैसे पर एक निश्चित समय तक कोई अतिरिक्त पैसा नहीं वसूला जाता है कि, लेकिन टाइम पीरियड खत्म होने के बाद इस पर मंथली ब्याज लगता है, जो कि जो सालाना आधार पर 36 पर्सेंट से ज्यादा हो सकता है। यह ब्याज हर महीने तक तक लगता है जब तक की आप पूरा पैसा बैंक को वापस नहीं कर देते।

कई ईएमआई में पैसे वापस करने की सुविधा

बैंक अक्सर बड़े क्रेडिट के लिए ग्राहकों को ईएमआई की सुविधा देते हैं। कस्टमर्स को लगता है कि ईएमआई के जरिए हर महीने वह निश्चिंत अमाउंट बैंक को आसानी से वापस कर सकता है और वह इस विकल्प को स्वीकार कर लेता है। लेकिन आपको बता दें कि इस पर बैंक 13 से 18 पर्सेंट तक का ब्याज लगाते हैं। हालांकि यह बैंकों की दरों पर निर्भर करता है, क्योंकि हर बैंक का ब्याज दर अलग-अलग होता है। अगर आप किसी तरह की दिक्कत में फंसना नहीं चाहते हैं तो इस विकल्प को चुनने से पहले सभी बैंकों की ईएमआई पर वसूले जाने वाले ब्याज के बारे में पता कर लें।

कैश निकालने की सुविधा

बिलों के भगतान के साथ ही आपका क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड की तरह भी काम करता है। आप किसी भी एटीएम मशीन से जाकर कैश पैसे निकाल सकते हैं। हालांकि इसका चार्ज बहुत अधिक। रिवॉलविंग क्रेडिट की तरह की इस पर ब्याज लगाया जाता है। यह ब्याज तब तक लगता है जब तक की आप पूरे पैसे चुका नहीं देते।

क्रेडिट स्कोर

अगर आप सभी बिल्स को टाइम पर चुकाना चाहते हैं तो आपके लिए जरुरी है कि आप क्रेडिट कार्ड के बिल को तय तिथि के अंदर बैंकों को चुका दें। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं। लोन की ईएमआई और क्रेडिट कार्ड का बिल्स तय समय चुकाने से आपकी गुड क्रेडिट हिस्ट्री और बेहतर क्रेडिट स्कोर भी बना रहता है।

अंधाधुंध खर्च

क्रेडिट कार्ड कंपनियों द्वारा बिना ब्याज के एक निश्चित समय के लिए दिए ऑफरों के कारण अंधाधुंध खर्च जैसी समस्या सामने आने लगती है। लोग इस ऑफर के चक्कर में पड़कर भारी भरकम शॉपिंग कर लेते हैं, जिसके बाद चुकाने में परेशानी होने के कारण उन्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में लोगों को इस तरह के ऑफरों से बचना चाहिए।

First Published on December 21, 2016 11:51 am