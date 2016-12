जल्द ही दिल्ली में 16 हजार फ्लैट्स की स्कीम लाएगा डीडीए, जनवरी में 13,148 फ्लैट्स नीलाम भी होंगे

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) आगामी जनवरी महीने में नए फ्लैट्स की स्कीम लाने जा रहा है। नई योजना के तहत लगभग 16 हजार से फ्लैटों का निर्माण होगा। वहीं डीडीए की सालभर से अटकी 13 हजार फ्लैटों की बिक्री को भी हरी झंडी मिल चुकी है। नई निर्माण योजना के तहत दिल्ली में 16,584 फ्लैट बनाए जाएंगे। वहीं डीडीए इस योजना की आधिकारिक घोषणा जल्द ही करेगा। खबरों के मुताबिक डीडीए ने हर जोन में फ्लैट बनाने की योजना है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, प्राधिकरण की नई योजना में हायर इंनकम ग्रुप (एचआईजी), मिडिल इनकम (एमआईजी), लोअर इनकम ग्रुप (एलआईजी) के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस फ्लैट भी बनेंगे। योजना को कुल पांच जोन में बांटा जाएगा। द्वारका और रोहिणी जोन में भी एचआईजी और वन बेड रूम वाले फ्लैट्स का निर्माण किया जाएगा।

वहीं साउथ जोन में बनने वाले ज्यादातर फ्लैट वसंत कुंज में होंगे। इनमें एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी फ्लैट की अच्छी-खासी संख्या होगी। वहीं कुछ घर कमजोर आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लोगों के लिए भी नई योजना के तहत बनाए जाएंगे। वहीं नॉर्थ जोन में फ्लैटों का निर्माण नरेला में हो सकता है। वहीं पूर्वी जोन में एक बेडरूम फ्लैट्स के साथ ज्यादातर फ्लैट्स एलआईजी ग्रुप के लोगों के लिए बनाए जा सकते हैं।

दूसरी तरफ 13,148 मकानों की बिक्री जनवरी में हो सकती है। अथॉरिटी से इन घरों की नीलामी की मंजूरी मिल चुकी है। इसमें 11,671 फ्लैट एलआईजी/एक बेडरूम और 79 फ्लैट एचआईजी वर्ग के हैं, जबकि 398 फ्लैट एमआईजी, 563 फ्लैट ईएचएस और 437 जनता फ्लैट शामिल हैं। फ्लैट्स नरेला के पॉकेट 8, 10 और 12 में, मंडावली, प्रीति विहार, खिचड़ीपुर, खरोली, मलार बंद, रोहिणी सेक्टर-11,29 और 30 में, द्वारका के सेक्टर 14, 19-बी में, वसंत कुंज (डी व सी पॉकेट में), वसंतकुंज गांव

First Published on December 21, 2016 9:52 am