जीएसटी परिषद में सीजीएसटी व आइजीएसटी के मसविदे को मंजूरी

देश में सबसे बड़े कर सुधार माने जा रहे वस्तु व सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी) के पहली जुलाई से लागू होने की संभावना बनी है। जीएसटी परिषद की शनिवार को यहां हुई 11वीं बैठक में इस नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली के लिए प्रस्तावित दो प्रमुख विधेयकों- केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) और एकीकृत जीएसटी (आइजीएसटी) कानून के अंतिम मसौदे को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) के मसौदे को भी जल्द मंजूरी मिल जाएगी। यह विधेयक राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदित किया जाएगा। राज्यों ने 26 तरह के बदलाव के सुझाव दिए थे, जिन्हें केंद्र ने मान लिया है। एसजीएसटी के साथ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए मसौदे पर भी चर्चा होनी है। ये मसौदे भी केंद्रीय जीएसटी की तर्ज पर होंगे। इन मसौदों पर जीएसटी परिषद की 16 मार्च को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। जेटली के अनुसार सीजीएसटी, आइजीएसटी (अंतरराज्यीय) और यूटी-जीएसटी कानून को नौ मार्च से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे चरण में संसद में रखा जाएगा। जीएसटी लागू करने के लिए जुलाई की तारीख संभावित है। जेटली ने कहा कि मॉडल जीएसटी कानून में जीएसटी की शिखर दर को 40 फीसद तक (20 फीसद केंद्र और उतना ही राज्यों द्वारा) किया जाएगा। लेकिन जीएसटी की प्रभावी दरों को पहले से मंजूर 5, 12, 18 और 28 फीसद पर ही रखा जाएगा।

सीजीएसटी के जरिए केंद्र को वस्तुओं व सेवाओं पर जीएसटी लगाने का अधिकार मिलेगा। आइजीएसटी अंतरराज्यीय बिक्री पर लागू होगा। एसजीएसटी विधेयक को सभी राज्यों की विधानसभा में पारित कराना होगा। यूटी-जीएसटी मंजूरी के लिए संसद में रखा जाएगा। वैट और राज्य में लगने वाले अन्य करों के जीएसटी में शामिल होने के बाद एसजीएसटी के तहत राज्यों को कर लगाने की अनुमति होगी। बैठक में शामिल बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा ने कहा कि राज्यों ने 26 तरह के बदलावों की मांग की थी, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। यह भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप है। मित्रा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें ढाबा और छोटे रेस्तरां कारोबारियों के लिए एक निपटान योजना रखने पर सहमत हुए हैं। राज्य यह मांग कर रहे थे कि ढाबा और छोटे रेस्तरां निपटारा योजना अपना सकते हैं। केंद्र इस पर सहमत हो गया है कि इन छोटे कारोबारियों पर पांच फीसद कर लगेगा और यह केंद्र व राज्यों के बीच बराबर बांटा जाएगा। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि परिषद की बैठक में सीजीएसटी और आइजीएसटी विधेयकों पर व्यापक रूप से सहमति रही।

बैठक में निर्माण उद्योग को भी जीएसटी के दायरे में लाने की मांग उठी। अमित मित्रा के अनुसार सभी जानते हंै कि जमीन-जायदाद के क्षेत्र में काफी कालाधन प्रयोग होता है। ऐसे में रीयल एस्टेट को जीएसटी के दायरे में लाने से कालेधन पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी। मित्रा ने कहा कि आइजीएसटी कानून राज्य व केंद्र के अधिकारियों को एक-दूसरे के वर्ग में आने वाली इकाइयों की जांच का अधिकार देगा। राज्यों के पास केंद्र के अधिकार क्षेत्र में आने वाली इकाइयों की जांच का अधिकार होगा।

First Published on March 5, 2017 1:58 am