टाटा मोटर्स आज लॉन्च करेगी क्रॉसओवर Hexa, जानिए क्या हो सकते हैं फीचर्स

टाटा मोटर्स बुधवार (18 जनवरी) को अपनी बहुप्रतीक्षित क्रॉसओवर टाटा हेक्सा लॉन्च करने जा रहा है। घरेलू वाहन निर्माता कंपनी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कार के लिए 11 हजार रुपए की कीमत में ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर चुकी है। कंपनी इस कार की कीमत 12-18 लाख रुपए के बीच रख सकती है। माना जा रहा है इस कार का मुकाबला Mahindra XUV500 और इनोवा क्रिस्टा से होगा। टाटा हेक्सा को कंपनी के इंडिया, इटली और ब्रिटेन स्थित तीन डिजाइन स्टूडियो में तैयार किया गया है और कार में कुछ डिजाइन Land Rover से भी लिया गया है।

टाटा हेक्सा दो वैरिएंट VARICOR400 और VARICOR320 में आएगी। इसमें 2.2L का डीजल इंजन हो सकता है। जहां VARICOR400 वैरिएंट 154bhp की पावर और 400NM का टॉर्क देगा, वहीं VARICOR320 वैरिएंट 148 hp की पावर और 320 Nm टॉर्क जेनरेट करेगा। पावरफुल इंजन वाली वैरिकॉर400 का इंजन 6 स्पीड ऑटोमैटिक और मैनुअल दोनों ट्रांस्मिशन से जुड़ा होगा। वहीं वैरिकॉर320 सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आएगी।

सेफ्टी के मद्देनजर टाटा ने अपनी नई एसयूवी में ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, हिल हॉल्ड जैसे फीचर्स दिए हैं। वहीं रोड पर गाड़ी की मजबूत पकड़ बनाए रखने के लिए 19 इंच के ऐलॉए व्हील्स और 4×4 ड्राइव का ऑप्शन भी दिए गए हैं।

गाड़ी में हरमन साउंड सिस्टम और 10 जेबीएल स्पीकर्स दिए गए हैं। यह सिस्टम आपके स्मार्टफोन्स को गाड़ी से कनेक्ट करने में आसानी से मदद करेगा। हेक्सा में एक और खास फीचर होगा इसका लाइटिंग मोड। नई गाड़ी में कैबिनेट के लिए 8 कलर चॉइस लाइटिंग चेंज करने का फीचर दिया गया है। इनके जरिए लाइटिंग चेंज की सा सकती है।

First Published on January 18, 2017 10:37 am