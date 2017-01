जनवरी 2017 में लॉन्च होगी TATA KITE 5, जानिए नई सेडान के सभी फीचर्स

टाटा मोटर्स ने 2016 के ऑटो एक्सपो में अपनी सिडैन काइट 5 की पहली झलक दिखाई थी। वहीं यह कार जनवरी 2017 के अंत तक लॉन्च की जाएगी। जानते हैं इस गाड़ी के फीचर्स और दाम के बारे में।

इंजिन- टाटा काइट 5 में 1.2 लीटर का पेट्रोल और 1.05 लीटर का डीजल इंजिन होगा। दोनों ही वेरिएंट्स में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांस्मिशन होगा, लेकिन हो सकता कंपनी इसे AMT यानी ऑटोमैटिक ट्रांस्मिशन मोड में भी लॉन्च करे। वहीं इनकी कीमत 4.5 लाख रुपये से लेकर 5.5 लाख रुपये(एक्स शोरूम, दिल्ली) तक के बीच में होगी। वहीं पेट्रोल इंजिन इसे 83.8bhp की पावर देगा और डीजल इंजिन कार को 69.04bhp की पावर देगा।

माइलेज- कंपनी का दावा है कि नई गाड़ी अच्छा माइलेज देगी। पेट्रोट वेरिएंट की एक्सपेक्टेड माइलेज जहां 20kmpl होने का दावा किया गया है वहीं डीजल वेरिेएंट की माइलेज 25kmpl होगी।

फीचर्स- इस गाड़ी को बेहतर लुक देने के लिए इसमें स्मॉक्ड हेडलैंप्स दिए गए हैं। वहीं काफी सारा क्रोम वर्क भी अगले-पिछले बम्पर्स पर किया गया है। वहीं इंटीरियर्स की बात करें तो डैशबॉर्ड में टचस्क्रीन डिसप्ले दिया जाएगा और क्नेक्ट नेक्सट तकनीक की वजह से स्मार्टफोन नेविगेशन, वीडियो प्लेबैक, स्पीड सेंसिटिव वॉल्यूम कंट्रोल समेत कई फीचर्स होंगे। इसके अलावा कार में ऑटोमैटिक कार कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग फीचर भी दिए जाएंगे। टाटा काइट का मुकाबला फॉर्ड फीगो एस्पायर, हॉन्डा अमेज और मारुति स्विफ्ट डिजायर से होगा।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 15, 2017 11:17 am