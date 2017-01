रेनो ने भारत में उतारा Kwid का स्पेशल एडिशन, कीमत 2.93 लाख, लुक में किया भारी बदलाव

रीनॉल्ट क्विड ने अपना नया एडिशन ‘Live for more’ भारतीय कार बाजार में पेश कर दिया है। इस कार की मुंबई में एक्स-शोरूम कीमत 2.93 हजार रुपए हैं। रेनो का यह स्पेशल एडिशन 800 और 1000 सीसी दोनों वर्जन में मौजूद होगा। इसके अलावा ग्राहकों के पास मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों विकल्प चुनने का ऑप्शन भी होगा। कार के लिए वेटिंग पीरियड एक से तीन हफ्ते का होगा, जो कि कार के बाहरी कलर पर निर्भर करेगा। कार के इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों में बदलाव किए गए हैं।

बाहरी लुक की बात करें तो क्विड के स्पेशल एडिशन में बोनट, छत (Roof) और साइड्स में लाल रंग की स्ट्रीप दी गई है जो रेडी-गो स्पोर्ट कार की तरह ही है। हालांकि यह स्ट्रीप कार को काफी आकर्षक लुक देती है। कंपनी ने क्विड के इस स्पेशल एडिशन में फ्रंट ग्रिल और व्हील कवर पर भी रेड कलर के हाइलाइटर दिए हैं। रेनो इंडिया ने अपने स्पेशल एडिशन में कार के रियर में स्पॉयलर (spoiler) दिया है, जो कि इसे स्पोर्टी लुक देता है।

कार के इंटीरियर में भी बदलाव किया गया है। कार के अंदर भी बाहर की तरह ही रेड टच दिया गया है। स्टेरियंग कवर की साइड्स और डोर्स के भीतर के हिस्सों में लाल रंग की स्ट्रीप दी गई है। इसके साथ ही कार के आरएक्सटी वर्जन में टचस्क्रीन इंफोटेनलेंट सिस्टम को बनाए रखा गया है। हालांकि कार का इंजन और बाकी फीचर्स पहले की तरह ही है।

रीनॉल्ट की क्विड में 0.8 लीटर और 1.0 लीटर पेट्रोल और डीजल दो वर्जन उपल्ब्ध है। 0.8 लीटर के इंजन की पावर 54 पीएस है जो 72 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। जबकि दूसरे वर्जन में 67बीएचपी पावर वाला 1.0-लीटर तीन सिलिंडर पेट्रोल इंजन दिया गया है। 5 स्पीड मैनुअल और 1000 सीसी वाले इस इंजन की अधिकतम टॉर्क 91Nm देता है।

मध्य प्रदेश: विधायक के बेटे के शादी पूर्व कार्यक्रम में DM ने किया डांस

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 17, 2017 11:39 am