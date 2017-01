नई WagonR की फोटोज हुई लीक, इन बड़े बदलावों के साथ होगी लॉन्च

अगर आप नई कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना बेहतर साबित हो सकता है। कार बाजार पर लंबे समय तक मजबूत पकड़ बनाए रखनी वाली कार वैगन आर (WagonR) जल्द ही नए अवतार में आपके सामने होगी। रिपोर्टेस के मुताबिक सुजकी अपनी कार (WagonR) को अपडेट कर रहा है। जापान में हाल ही में लीक कार की फोटोज से इस बात का खुलासा हुआ है। वैगन और स्टिंग रे का नया वर्जन जापान में इस महीने के आखिर में पेश किया जाएगा। मारुति सुजुकी द्वारा वैगन आर और स्टिंगरे को नए डिजाइन और फीचर्स के साथ 2018 में लॉन्च करने की उम्मीद है। मारुति सुजुकी 1999 में भारत में लॉन्च हुई थी और उसके बाद से इसे अब तक तीन बार (2003, 2006 and 2010) अपग्रेड किया जा चुका है।

जानकारी के मुताबिक वैगन आर और स्टिंग रे में कई बदलाव किए गए हैं। वैगन आर को पहले की तरह की टॉल कार के रूप में पेश किया गया है, लेकिन इसके लोवर ग्रिल और बंपर में रिडिजाइन किया है। वैगन कार के फ्रंट लैप में भी बदलाव किया गया है। नई वैगनआर का डिजाइन काफी हद तक अमेरिकी एसयूवी से मिलता है। वहीं, विंग मिरर पिलर के बजाए डोर पर दिया गया है। इसी के साथ स्टिंगरे के लुक्स में भी काफी हद तक बदलाव किए गए हैं। स्टिंगरे के फ्रंट में स्पिलिट ग्रिल दिया गया है और जिस पर बीच में सुजुकी का लोगो लगाया गया है। इसके अलावा राउंड शेप में फॉग लैंप्स दिए गए हैं।

वैगन आर और स्टिंगरे के आयाम (Dimensions) की बात करे तो यह वर्तमान मॉडल की तरह की है लेकिन इसके व्हील बेस को बढ़ाया गया है। जिसके चलते कैबिन का स्पेस बढ़ गया है। हालांकि कार के इंटीरियर की कोई तस्वीर सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कार के कैबिन में बदलवा किए गए होंगे। जापान में लॉन्च होने वाली वैगन कार में ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, रियर पार्किंग सेंसर्स डुइल एयर बैग्स, एबीएस विद ईबीडी जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि भारत में लॉन्च होने के दौरान भी इनमें से कई चीजें कार में दी जाएंगी। जब तक कार भारत में नहीं आ जाती तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उम्मीद की जा रही है कि फीचर्स लिस्ट और स्टाइल में थोड़ा बदलाव संभंव है। अब भारत में यह कब लॉन्च होगी इसके बारे में अभी कहीं से कोई खबर नहीं मिली है।

जापान में लॉन्च होने वाली नई वैगन आर की फोटो।

First Published on January 6, 2017 10:55 am