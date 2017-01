मारुति सुजुकी ने लॉन्च की नई WagonR VXi Plus, 4.69 लाख की कार में जोड़े हैं कई नए फीचर्स

मारुति सुजुकी इंडिया ने WagonR सीरीज में नया एडिशन जोड़ दिया है। कंपनी ने शुक्रवार को नई Wagon R VXi Plus लॉन्च की है, जिसकी कीमत 4.69 लाख रुपए (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से 5.36 लाख रुपए के बीच रखी गई है। कार का नया वैरिएंट कई नए फीचर्स के साथ 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन में मौजूद है। VXi Plus वैरिएंट में प्रोजेक्टर हेडलैंप, नई फ्रंट ग्रिल, एकदम नए एलॉय व्हील दिए गए हैं। इंटिरियर के लिहाज से देखें तो कार में पियानो ब्लैक फिनिश के साथ डुअल टोन इंटीरियर दिया गया है। सेफ्टी की बात करें तो VXi plus वैरिएंट में डुअल एयरबैग और एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) दिया गया है।

नई वैगनआर में भी वर्तमान मॉडल की तरह ही 993 सीसी का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 67hp की पावर और 90 Nm टॉर्क जेनरेट करता है। वैगनआर सात कलर वैरिएंट – ब्रीज ब्लू, पैशन रेड, ग्रे, व्हाइट, चॉकलेट और एकदम नए मिडनाइट ब्लू में मिलेगी। इस तरह अब वैगनआर कार चार वैरिएंट – Vxi (पेट्रोल), VXi(AGS), Lxi (पेट्रोल और CNG) और लेटेस्ट VXi Plus में मिलेगी।

कंपनी के कार्यकारी निदेशक (विपणन एवं बिक्री) आर. एस. कल्सी ने एक बयान में कहा कि वैगनआर वीएक्सआईप्लस को नयी ग्राहक मांग के चलते पेश किया गया है। यह ऐसे ग्राहकों के लिए है जो आराम के साथ-साथ ज्यादा अच्छा स्टाइल भी पसंद करते हैं। इसमें अधिक सुरक्षा फीचर भी हैं। बता दें कि दिसंबर 2016 में मारुति सुजुकी के कुल बिक्री में 1 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर 2015 में आए आंकड़ों में कंपनी ने 1,19,149 यूनिट बेची थी वहीं दिसंबर 2016 में यह आंकड़ा 1,17,908 यूनिट रहा। कंपनी की ऑल्टो और वैगनआर कार बिक्री भी 15.3 घटी थी।

नई कार की कीमत (एक्स-शोरूम, दिल्ली):

वैगनआर Vxi Plus मैनुअल : 4,69,840 रुपए

वैगनआर Vxi Plus (O) मैनुअल- 4,89,072 रुपए

वैगनआर Vxi Plus ऑटो ट्रांसमिशन- 5,17,253 रुपए

वैगनआर Vxi Plus (O) ऑटो ट्रांसमिशन- 5,36,486 रुपए

First Published on January 27, 2017 6:41 pm