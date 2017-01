आज लॉन्च होगी मारुति सुजुकी इग्निस, जानिए क्या होगी इसकी कीमत और फीचर्स

वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इस साल की पहली कार लॉन्चिंग करने जा रही है। कंपनी शुक्रवार को Maruti Suzuki Ignis लॉन्च करेगी। लॉन्चिंग से पहले ही यह कार काफी चर्चाओं में है। कार को मारुति सुजुकी की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के जरिए बेचा जाएगा। नेक्सा से बिकने वाली यह अब तक की दूसरी कार होगी। कंपनी ने कार के लिए 1 जनवरी से ही ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी थी। यह कंपनी की पहली कार है जिसके लिए ऑनलाइन बुकिंग सुविधा पेश की गई थी। जानिए क्या कुछ हो सकता है इस कार में:

कार पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन में आएगी। इसके अलावा यह कार मैनुअल और ऑटोमेटिक (एएमटी) दोनों तरह के गियरबॉक्स के साथ आएगी। इसमें 1.2 लीटर K-सीरीज पेट्रोल और 1.3 लीटर DDiS डीजल इंजन हो सकता है। इन दोनों इंजन को 5-स्पीड मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से लैस किया जाएगा। सेफ्टि के लिहाज से कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स और ABS जैसे फीचर्स हो सकते हैं। इसमें ज्यादा सामान रखने के लिए 260-लीटर का बूट स्पेस मिलेगा।

क्या हो सकती है कीमत:

कार की कीमत का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। माना जा रहा है कार का सीधा मुकाबला महिंद्रा KUV100 और हुंडई Grand i10 से रहेगा। इस लिहाज से देखा जाए तो कार की कीमत 4.5 लाख से 6.5 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा यह कंपनी की ही कार सेलेरियो और स्विफ्ट को भी टक्कर दे सकती है।

First Published on January 13, 2017 11:48 am