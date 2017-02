मारूति सुजुकी ने अपनी नई कार बलेनो आरएस को लॉन्‍च करने की तारीख की घोषणा कर दी है। यह कार 3 मार्च को सड़कों पर दौड़ती नजर आ सकती है। इस कार के जरिए कंपनी भारत में पहली बार हॉट हैच पेश कर रही है। यह भारत में 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन की शुरूआत है। यह एक ऐसा इंजन साबित हो सकता है जो आने वाले समय में सड़कों पर राज करेगा। बलेनो आरएस देशभर में मारुति की Nexa डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगी।

बलेनो आरएस के इंजन की बात करें तो अभी कोई पुख्ता जानकारी तो है नहीं लेकिन खबरों के मुताबिक इसमें 998 सीसी का 3 सिलेंडर और बूस्‍टरजेट इंजन लगा है सकता है। इसमें लगा बूस्टर जेट 150 Nm का टार्क पैदा करेगा। इतना ही नहीं कंपनी इसमें 5 गियर वाला गियर बॉक्स भी दे सकती है। अगर कार के लुक की बात करें तो कंपनी इसके फ्रंट बंपर को र्स्‍पोटी लुक दे सकती है। इसके अलावा इसमें र्स्‍पोटी बकट सीट, फ्लैट बॉटम यूनिट स्टीयरिंग व्हील, मामूली चेंज किया डेशबोर्ड, एप्पल कारप्‍ले सर्पोट के साथ र्स्‍माटप्‍ले सिस्‍टम आदि भी आपको इसमें देखने को मिल सकता है। यह ध्‍यान में रखते हुए कि यह भारत में सबसे शक्तिशाली बलेनो कार हो सकती है। हम उम्‍मीद कर रहे हैं कि यह कार आपको 8.5 से 9.5 लाख रुपए (एक्‍स-दिल्‍ली) में उपलब्‍ध होगी।

अगर अभी बाजार में उपलब्ध बलेनो की बात करें तो यह तेल की काफी कम खपत करती है। एआरएआई के मुताबिक पेट्रोल इंजन का माइलेज 21.4 किलोमीटर प्रति लीटर है और डीजल इंजन का माइलेज 27.39 किलोमीटर प्रति लीटर का है। इसमें अभी 1.2 लीटर वीवीटी इंजन और 1.3 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन काफी समय से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इन्हें बनाना भी ज्यादा महंगा है और मारुति इन पर काफी भरोसा भी करती है। बलेनो के कई पार्ट्स स्विफ्ट, सियाज, एस-क्रॉस और एर्टिगा जैसे ही हैं। कीमत के लिहाज से देखें तो बलेनो अपनी नजदीकी प्रतिद्वंद्वी से 10 हजार रुपये सस्ती ही नजर आती है।

First Published on February 11, 2017 11:36 am