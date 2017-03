Maruti Suzuki Baleno RS लॉन्च, 200 किलोमीटर प्रति घंटा की है टॉप स्पीड

Maruti Suzuki ने भारत में अपनी नई हैचबैक कार Baleno RS को 8.69 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) की कीमत में लॉन्च कर दिया है। Maruti की नई Baleno Rs इस साल कंपनी की तरफ से दूसरी पेशकश है। इससे पहले मारुति ने Ignis को लॉन्च किया था। मारुति ने 11000 रुपये से इसकी बुकिंग भी चालू कर दी है। कंपनी ने अपनी कार को ऑटो एक्सपो 2016 के दौरान लॉन्च किया।

इसके डिजाइन की बात करें तो मारुति ने नई हैचबैक कार को स्पोर्टी और एग्रेसिव लुक दिया है। Baleno RS के फ्रंट में xenon प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और पॉवर ऑपरेटेड ORVMs दिए गए हैं। Baleno कुछ नए फीचर्स के साथ Baleno albeit से काफी मिलता जुलता है। इसमें अपडेटेड डैशबोर्ड और ऐपल कार प्ले इंटीग्रेटेड स्मार्ट इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। इसके फ्रंट में डुअल SRS एयरबैग्स दिए गए हैं साथ ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल भी दिया गया है। मारूति ने इस नई बेलेनो में कीलैस एंट्री और पुश स्टार्ट और स्टॉप का फीचर भी दिया है। इसमें कैमरे के साथ रियर पार्किंग सेंसर दिए गए हैं। इसमें स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल दिया गया है।

मारुति ने पहली बार बूस्टर जैट इंजन का इस्तेमाल इसी कार से शुरू किया है। कार में 1.0 लीटर बूस्टर जेट इंजन लगा है जो 100bHP की पावर और 150Nm टॉर्क जनरेट करता है। 200 km/h टॉप स्पीड वाली इस प्रीमियम हैचबैक में 5 स्पीड मैन्युअल ट्रांसमिशन दिया गया है। महज 11.4 सेकंड में ही यह कार 0 से 100 km/h की स्पीड पकड़ लेती है। कंपनी का दावा है कि यह कार 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। बलेनो आरएस में ब्लैक अलॉय व्हील्स के साथ लिप स्पोइलर फ्रंट बंपर दिया गया है। कार में टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और लेदर फिनिश इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं।

गौरतलब है कि मारुति सुजुकी इंडिया का भारत के यात्री वाहन बाजार में शीर्ष स्थान जनवरी में भी कायम रहा है। इस माह में सबसे ज्यादा बिकने वाली 10 कारों में से आठ मॉडल मारूति के ही हैं। जनवरी 2016 में भी सबसे ज्यादा 10 बिकने वाली कारों में से 6 मॉडल मारुति के ही थे। कार विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2017 में सबसे ज्यादा बिकने वाली कार मारुति की ऑल्टो बनी रही। जनवरी 2017 में इसकी 22,998 इकाइयां बिकीं जबकि जनवरी 2016 में यह संख्या 21,462 थी।

First Published on March 4, 2017 11:11 am