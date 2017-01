बजाज ऑटो ने 22 शहरों में शुरू की ‘डोमिनर-400’ की डिलिवरी, जानिए इसके खास फीचर्स

मोटरसाइकिल कंपनी बजाज ऑटो ने 22 शहरों में स्थित डीलरों के माध्यम से ग्राहकों के लिए अपनी बहुप्रतीक्षित बाइक ‘डोमिनर-400’ की डिलिवरी मंगलवार से शुरू कर दी। डोमिनर-400 को पिछले साल 15 दिसम्बर को बाजार में उतारा गया था। कंपनी ने बजाज डोमिनर के दो वर्जन ABS (एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम) और नॉन-ABS लॉन्च किए थे। नॉन ABS वर्जन की शुरुआती कीमत 1.3 लाख रुपए (दिल्ली शोरूम) रखी है। वहीं, एबीएस वर्जन की कीमत 1.5 लाख रुपए है।

बजाज ऑटो लिमिटेड के अध्यक्ष (मोटरसाइकल बिक्री) इरिक वाज ने कहा, “ऑनलाइन बुकिंग शुरू होने वाले 22 शहरों में डोमिनार-400 को मिली बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया से हम खुश हैं। दूसरे कस्बों और शहरों में भी इस बाइक के बारे में जिज्ञासा है और पूछताछ हो रही है। हम इन कस्बों और शहरों में स्थित डीलरों की बिक्री एवं सेवा क्षमताओं में वृद्धि करने में जुटे हुए हैं ताकि इन्हें डोमिनार के लिए एक-एक करके नियुक्त किया जा सके। नए केंद्रों में भी बुकिंग वेबसाइट के जरिए ही होगी और डिलिवरी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी।”

फीचर्स: बाइक में 373cc का सिंगल सिलिंडर DTS-i इंजन लगा है। इंजन 34.5bhp पावर और 35Nm पैदा करता है। इसमें स्लिपर क्लच के साथ 6-स्पीड गियर बॉक्स दिया गया है। बाइक में 320 mm फ्रंट और 230 mm रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं। इसके अलावा बाइक 8.32 सेकेंड में 0 से 100 किमी की स्पीड तक पहुंच जाती है। बाइक की टॉप स्पीड 148 kmph दी गई है और डुअल चैनल ABS बाइक को सेफ बनाता है।। इसमें 13 लीटर का फ्यूल टैंक और 182 किलो वजन है।

First Published on January 11, 2017 9:27 am