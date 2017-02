स्पोर्टी लुक, नए फीचर्स और कलर्स के साथ बजाज ने उतारे पल्सर के दो मॉडल, जानिए कीमत और स्पेशिफिकेशंस

देश की अग्रणी दोपहिया निर्माता बजाज आटो ने बीएस-4 वर्जन में पल्सर के दो मॉडल RS200 और NS200 लॉन्च की है। दिल्ली में RS200 की एक्स-शोरुम कीमत 1.21 लाख और NS200 की एक्स-शोरुम कीमत 96,453 रुपए है। बजाज ने अपनी अपग्रेडेड पल्सर RS200 में एबीएस (एंटी ब्रेकिंग सिस्टम) और ट्विन प्रोजेक्टर लैम्पस जैसे फीचर्स दिए हैं। बजाज की यह बाइक नए ग्राफिस में दो रंगों- रेसिंग ब्लू और ग्रेफाइट ब्लैक में उपलब्ध है। वहीं, बजाज पल्सर NS200 को तीन नए कलर स्कीम्स ग्रेफाइट ब्लैक, मिराग व्हाइट और वाइल्ड रेड में मार्केट में उतारा है।

पल्सर RS200 में पहले की तरह ही 199.5 cc का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, जो कि 18.6 Nm टॉर्क के साथ 22hp का पावर जेनरेट करता है। इसकी टॉप स्पीड 141 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं, पल्सर NS200 में भी 199.5 सीसी का फ्यूल इंजेक्टेड लिक्विड कूल इंजन दिया गया है, जो 18.3 Nm टॉर्क के साथ 21hp का पावर जेनरेट करता है। पल्सर NS200 को लेकर के लॉन्च को लेकर पहले भी खबरे आईं थी, जिनमें कहा गया था कि यह बाइक नए एमआरएफ नायलोग्रिप टायर्स से लैस होगी। इसके साथ ही इसमें रेसिंग स्ट्रिप्स दिया जाएगा। गाड़ी में 6 स्पीड ट्रांसमिशन भी होगा।

बजाज ऑटो लिमिटेड के प्रेसीडेंट (मोटरसाइकल बिजनेस) इरिक वास ने कहा, “पल्सर आरएस200 और एनएस200 की 2107 रेंज भारतीय मोटरसाइकिल प्रेमियों को परफॉर्मेंस मोटरसाइकलिंग में नवीनतम अंतरराष्ट्रीय तकनीक उपलब्ध करा रही है। नई 2017 पल्सर रेंज के साथ हम बाइक लवर्स के लिए स्पोर्टी रिस्पॉंसिव परफॉर्मेंस, तेज़ गति और हैंडलिंग का मिश्रण पेश कर रहे हैं।” अपग्रेडेडट BS-IV वर्जन वाली पल्सर तो मॉडल में पेश की गई है। एबीएस वेरिएंट की कीमत 1.33 लाख और नॉन एबीएस वेरिएंट की कीमत 1.21 लाख रुपए हैं।

देश में बढ़ रहे प्रदूषण को ध्यान रखते हुए ऑटो इंडस्ट्री को बीएस-4 इंजन वाले व्हकिल्स बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बजाज पहली ऑटो निर्माता कंपनी नहीं है, जिसने नियमों का पालन करते हुए इस तकनीक से लैस गाड़ी बाजार में उतारी हो, इससे पहले होंडा मोटरसाइकिल , स्कूटर इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प बीएस-4 इंजन वाले गाड़ियां बाजार में उतार चुकी हैं।

वीडियो: सैमसंग ने लॉन्च किया Galaxy S7 Edge का ब्लैक पर्ल कलर वैरिएंट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 7, 2017 11:59 am