14 फरवरी को होगा नई होंडा सिटी का दीदार, बुकिंग शुरू

भारत की सबसे चहेती कार होंडा सिटी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है। होंडा अपनी इस कार का नया फेसलिफ्ट मॉडल 14 फरवरी को लॉन्च करेगी। साथ ही कंपनी ने इसकी बुकिंग भी शुरू कर दी है। यदि आप इस मॉडल को लेना चाहते हैं तो 21,000 रुपए में इसे बुक करा सकते हैं। होंडा की नई सिटी होंडा अकॉर्ड से इंस्पायर है इसकी हैडलेंप्स के चारो तरफ क्रोम दी गई है। साथ ही गाड़ी पर आगे पहले से बड़ा कंपनी का लोगो दिया गया है। फ्रंट में ग्रिल पर लगी क्रोम को भी पहले से चौड़ा कर दिया गया है। नई होंडा सिटी ZX पहले से थोड़ी से महंगी हो सकती है। अभी इसके डीजल वर्जन की दिल्ली में एक्स शोरूम कीमत 8.31 लाख रुपए से शुरू होकर 12.65 लाख रुपए तक जाती है। लेकिन नई फेसलिफ्ट सिटी की कीमत 9 लाख रुपए से शुरू होकर 13 लाख रुपए तक जाती है।

अगर इसके फीचर्स की बात करें तो फेसलिफ्ट होंडा सिटी में इसके सेफ्टी सिस्टम में सुधार किया गया है। ऐसी भी उम्मीद की जा रही है कि नई सिटी में एप्पल कार प्ले और एंड्रॉइड अॉटो भी दिया जा सकता है। साथ ही इसके अॉटोमेटिक वर्जन में इलेक्ट्रोनिक सनरूफ का अॉप्शन हो सकता है। इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर iVTEC पेट्रोल इंजन लगा है जो कि गाड़ी को 117 बीएचपी की पावर देता है और 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। जबकि 1.5 लीटर का i-DTEC डीजल इंजन 100 बीएचपी की ताकत देता है वहीं इसका टॉर्क 200 न्यूटन मीटर का है। इसमें 6 गियर वाला मैनुअल गियरबॉक्स है। जबकि पेट्रोल में इसमें 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है और इसमें अॉटोमेटिक का भी अॉप्शन है।

इसमें एक नया मॉडल भी जुड़ा है ZX trim भी जुड़ा है। इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एलईडी हैडलैंप, सनरूफ, अॉटोमेटिक वाइपर, 16 इंट के एलॉय व्हील, अॉटोमेटिक हैडलेंप्स, नया वाई फाई, साथ ही 7 इंच की डिस्पले के साथ एंटरटेनमेंट सिस्टम दिया गया है जिसमें 1.5GB की इंटरनल मेमोरी है जिसे 16 GB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें ABS और डूअल फ्रंट एयरबैग्स भी दिए गए हैं।

First Published on February 4, 2017 11:14 am