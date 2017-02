डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिए बुक रेल टिकट को हर काउंटर पर करा सकेंगे कैंसिल, जानिए क्या है नियम

अगर आप डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के जरिए प्वाइंट ऑफ सेल्स (PoS) मशीन से टिकट बुक करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी चिंता होती है कि अगर टिकट कैंसिल करवाएंगे तो रिफंड कैसे मिलेगा, कितने दिन में मिलेगा और कैश पैसे मिलेंगे या फिर सीधे अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। आपके लिए एक राहत भरी खबर है डेबिट कार्ड औहर क्रेडिट कार्ड के जरिए पीओएस से बुक कराई गई रेल टिकट अब किसी भी टिकट बुकिंग काउंटर पर रद्द कराई जा सकती है। टिकट कैंसिल कराने पर शेष राशि सीधे आपके बैंक खाते में पहुंच जाएगी। रेलवे ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।

अभी तक क्या थी व्यवस्था?

रेल यात्रा करने के लिए पीओएस के जरिए बुक की गई टिकट को कैंसिल कराने की सुविधा अभी तक कुछ चुनिंदा टिकट बुकिंग काउंटर पर ही उपलब्ध होती थी। लेकिन अब यह सर्विस सभी काउंटर पर मिलेगी। कार्ड से बुक टिकट को रद्द कराते समय काउंटर पर लगी स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक रिफंड की सूचना आ जाएगी।, वहीं, जिन काउंटरों पर पीओएस मशीने नहीं हैं वहां टिकट डिपोजिट रिसीप्ट दे दी जाएगी।

कितने समय में रिफंड होगा पैसा?

नियम के मुताबिक टिकट रद्द होने के बाद बचे पैसे आपको कैश में नहीं मिलेंगे। टिकट की राशि 7 दिन के अंदर सीधे ग्राहक के बैंक खाते में आ जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल रेलवे ने क्रेडिट और डेबिट कार्ड से टिकट बुक करने वालों को बड़ी राहत दी थी। इसके तहत रेलवे काउंटर पर बिना एक्स्ट्रा चार्ज दिए क्रेडिट या डेबिट कार्ड से टिकट बुक किए जा सकते थे। रेलवे का नया नियम 1 जून से लागू हुआ था। इससे पहले कार्ड से भुगतान पर 30 रुपए तक चार्ज देना पड़ता था। रेलवे ने यह कदम डेबिट और क्रेडिट कार्ड से टिकट खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए उठाया था। काउंटर्स पर ज्‍यादातर लोग कैश पेमेंट करते हैं।

