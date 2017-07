सेंसेक्स में लगातार बढ़ोत्तरी, 9,800 अंक के पार पहुंचा निफ्टी

एशियाई बाजारों के मिश्रित रुख के बीच शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स में 73 अंक का उछाल देखा गया जबकि निफ्टी फिर से 9,800 अंक के पार पहुंच गया। इसके अलावा दिन में महत्वपूर्ण आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से भी बाजार में सकारात्मक रूख देखा गया।

तीस कंपनियों के शेयरों पर आधारित शेयर सूचकांक बीएसई सेंसेक्स 73.03 अंक यानी 0.23% चढ़कर 31,820.12 अंक पर खुला है। पिछले दो सत्रों के कारोबार में इसमें 386.45 अंक की वृद्धि देखी गई। कल यह 31,747.09 अंक के सर्वकालिक रिकॉर्ड उच्च स्तर पर बंद हुआ था।

इसी प्रकार 50 कंपनियों के शेयरों पर आधारित एनएसई निफ्टी 27.10 अंक यानी 0.27% सुधरकर 9,813.15 अंक पर खुला है।

ब्रोकरों के अनुसार प्रमुख कंपनियों के शेयरों में सकारात्मक खरीद का रुख देखा गया क्योंकि आज शाम में शेयर बाजार बंद होने के बाद मई के औद्योगिक उत्पादन आंकड़े और जून के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति के आंकड़े जारी किए जाने हैं।

आपको बता दें कि देश के शेयर बाजारों में मंगलवार को तेजी रही। प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 31.45 अंकों की तेजी के साथ 31,747.09 पर और निफ्टी 15 अंकों की तेजी के साथ 9,786.05 पर बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स सुबह 73.86 अंकों की तेजी के साथ 31,789.50 पर खुला और 31.45 अंकों या 0.10 फीसदी की तेजी के साथ 31,747.09 की ऊंचाई पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में सेंसेक्स ने 31,885.11 के ऊपरी और 31,718.48 के निचले स्तर को छुआ।

सेंसेक्स के 30 में से 15 शेयरों में तेजी रही। बजाज ऑटो (2.34 फीसदी), टाटा मोटर्स (2.28 फीसदी), एनटीपीसी (1.81 फीसदी), इंफोसिस (1.75 फीसदी) और महिंद्रा एंड महिंद्रा (1.64 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले सेक्टरों में प्रमुख रहे – भारती एयरटेल (2.45 फीसदी), सिप्ला (2.06 फीसदी), विप्रो (1.92 फीसदी), कोल इंडिया (1.85 फीसदी) और ओएनजीसी (1.54 फीसदी)।

बीएसई के मिडकैप व स्मॉलकैप सूचकांक में गिरावट रही। बीएसई का मिडकैप सूचकांक 118.48 अंकों की गिरावट के साथ 14,923.06 पर और स्मॉलकैप सूचकांक 92.69 अंकों की गिरावट के साथ 15,806.43 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 26.4 अंकों की तेजी के साथ 9,797.45 पर खुला और 15.00 अंकों या 0.15 फीसदी की तेजी के साथ 9,786.05 पर बंद हुआ। दिन भर के कारोबार में निफ्टी ने 9,830.05 के ऊपरी और 9,778.85 के निचले स्तर को छुआ।

बीएसई के 19 सेक्टरों में से 9 में तेजी रही। सूचना प्रौद्योगिकी (0.91 फीसदी), वाहन (0.80 फीसदी), प्रौद्योगिकी (0.35 फीसदी), पूंजीगत वस्तुएं (0.28 फीसदी) और बिजली (0.24 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। बीएसई के गिरावट वाले सेक्टरों में दूरसंचार (1.79 फीसदी), रियल्टी (1.56 फीसदी), उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं (0.70 फीसदी), स्वास्थ्य सेवाएं (0.65 फीसदी) और धातु (0.58 फीसदी) रहे।

बीएसई में कारोबार का रुझान नकारात्मक रहा। कुल 1,135 शेयरों में तेजी और 1,596 में गिरावट रही, जबकि 147 शेयरों के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 12, 2017 11:29 am