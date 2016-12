नोटबंदी के बाद नवंबर में 11 महीनों के सबसे निचले स्तर पर टू व्हीलर्स की बिक्री, लगभग 10 दिन का शटडाउन करेंगे सभी निर्माता

नोटबंदी का असर आम लोगों के साथ-साथ बड़े कारोबारियों पर भी अब साफ नजर आने लगा है। देशभर की टू व्हीलर निर्माता कंपनियां इससे प्रभावित हुई है और उनकी बिक्री नवबंर 2016 में बीते 11 महीने में सबसे निचले स्तर पर है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक खबर के मुताबिक नवंबर 2016 में बाइक निर्माताओं की सेल्स पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 6% नीचे है। इस गिरावट के चलते और साल के अंत में देशभर में 2 वीह्लर सेगमेंट में डोमिनेट करने वाली कंपनियां, हीरो मोटोकॉर्प, हॉन्डा मोटरसाइल एंड स्कूटर इंडिया, (एचएमएसआई), बजाज ऑटो और टीवीएस मोटर्स अपने प्लान्ट्स को कुछ दिनों के लिए बंद रखेंगे। खबर के मुताबिक प्लांट का यह शटडाउन कंपनियों ने सालाना मेन्टेनेंस की वजह से किया है।

हीरो मोटोकॉर्प आगामी हफ्ते के सोमवार से अपने नीमराना, हरिद्वार और गुरुग्राम का प्लान्ट एक हफ्ते के लिए बंद रखेगा। खबर के मुताबिक एक कंपनी के एक अधिकरी ने जानकारी दी है कि कंपनी यह सालाना मेंटेनेन्स को ध्यान में रखते हुए हर साल के अंत में शटडाउन करती है। वहीं हॉन्डा का शटडाउन सबसे लंबा होने जा रहा है। हॉन्डा ने 24 दिसंबर को शटडाउन किया था जो 4 जनवरी तक बंद रहेगा। वहीं सबसे कम दिनों के लिए जिस कंपनी का प्लान्ट बंद रहेगा वह बजाज है। कंपनी सिर्फ 2 दिनों के लिए ही पुणे स्थित प्लान्ट का शटडाउन करेगी। टीवीएस का शटडाउन भी लगभग 1 हफ्ते का रहेगा।

हालांकि कंपनियों का दावा है कि इस शटडाउन से सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नोटबंदी के बाद टू व्हीलर सेगमेंट के रिटेलर्स की डिमान्ड में गिरावट आई है और इसका सबसे ज्यादा असर गांव-देहात के इलाकों में अपना काम चला रहे रिटेलर्स पर पड़ा है। बीते 11 महीनों में टू व्हीलर सेगमेंट में सबसे कम सेल्स नवंबर महीने में दर्ज की गई है। नवंबर में लगभग 1.24 मिलियन टू व्हीलर की सेल्स हुई है। बीते महीने हीरो की सेल्स में 13% की गिरावट, हॉन्स ने 4% की गिरावट दर्ज हुई है। नवंबर में बजाज की सेल्स में लगभग 15% की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

नोटबंदी पर एक बार फिर बोले राहुल गांधी; कहा- “भ्रष्टाचार के खिलाफ यज्ञ में चढ़ रही है आम आदमी की बलि”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 28, 2016 11:16 am