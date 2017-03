उजागर किए जाएं बड़े घरानों के नाम, कर्ज नहीं चुकाने वाले कारपोरेट दिग्गजों पर बरसी संसद की PAC कमेटी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियां (एनपीए) 6.8 लाख करोड़ रुपए के चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई हैं। ऐसे में एक प्रमुख संसदीय समिति ने बैंक कर्ज नहीं चुकाने वाले कारपोरेट घरानों का नाम सार्वजनिक कर उन्हें शर्मिंदा किए जाने का पक्ष लिया है। संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के प्रमुख केवी थॉमस ने उम्मीद जताई कि ऐसी कंपनियों का नाम सार्वजनिक करने से वित्तीय संस्थानों को अपना पैसा वापस पाने में मदद मिलेगी। थॉमस ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 6.8 लाख करोड़ रुपए के फंसे कर्ज में से 70 फीसद राशि बड़े कॉरपोरेट घरानों पर बकाया है जबकि इसमें से मुश्किल से एक फीसद कर्ज ही किसानों को दिया गया है। थॉमस ने कहा, ‘यदि किसी किसान या छोटे व्यापारी पर कर्ज बकाया रह जाता है तो बैंक सख्ती से कार्रवाई करते हैं। यहां तक कि उनके नाम और तस्वीर भी अखबार में छपवा दी जाती है। लेकिन जब कॉरपोरेट घरानों की बात आती है तो उनके नाम का खुलासा नहीं किया जाता।’ उन्होंने कहा कि जिन पर बैंकों का काफी कर्ज बकाया है, हमारा इरादा ऐसे बड़े डिफॉल्टर का नाम उस रिपोर्ट में शामिल करने का है जो रिपोर्ट बजट सत्र के समापन से पहले लोकसभा को सौंपी जानी है।

बजट सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च से शुरू हो रहा है। यह पांच सप्ताह तक चलेगा। थॉमस ने कहा कि पीएसी ने स्वत: आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के डूबे कर्ज के मामले को बाकी पेज 8 पर देखने का फैसला किया क्योंकि यह लगातार बढ़ रहा है और इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है। थॉमस ने कहा, ‘इस मुद्दे पर हमने कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों मसलन इंडियन ओवरसीज बैंक, इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक के चेयरमैन और प्रबंध निदेशकों से मुलाकात की है। हमारी अन्य सीएमडी से भी मुलाकात की योजना है।’ वित्त मंत्रालय के आंंकड़ों के अनुसार देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआइ का एनपीए 97,356 करोड़ रुपए है। पंजाब नेशनल बैंक का एनपीए 54,640 करोड़ रुपए और बैंक आफ इंडिया का 44,040 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बैंक आफ बड़ौदा का एनपीए 35,467 करोड़ रुपए, केनरा बैंक का 31,466 करोड़ रुपए, इंडियन ओवरसीज बैंक का 31,073 करोड़ रुपए, यूनियन बैंक आफ इंडिया का 27,891 करोड़ रुपए, आइडीबीआइ बैंक का 25,973 करोड़ रुपए, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का 25,718 करोड़ रुपए, इलाहाबाद बैंक का 18,852 करोड़ रुपए और ओरियंटल बैंक आफ कामर्स का 18,383 करोड़ रुपए है।

थॉमस ने कहा बैंकों ने समिति को बताया है कि इन बड़े कार्पोरेट घरानों ने नागरिक उड्डयन, ऊर्जा और सड़क निर्माण जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के लिए कर्ज लिया था। उन्होंने कहा, ‘बैंकों को यह जवाब देने की जरूरत है कि इतनी बड़ी राशि कर्ज देने से पहले उन्होंने इन कंपनियों से गारंटी के रूप में क्या लिया है। कर्ज वसूली के लिए उन्होंने क्या कदम उठाया है। फंसे कर्ज की बढ़ती राशि से हम चिंतित हैं। हम एनपीए पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट संसद को सौंपने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट बजट सत्र की समाप्ति से पहले सौंपी जा सकती है।’

महिला ने ट्वीट कर मांगा था पीएम मोदी का 'शिवा स्टोल'; 21 घंटे के अंदर पूरी हुई इच्छा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 2:34 am