खरीदना चाहते हैं बेस्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और लैपटॉप, जानिए कौन-सा डिवाइस आपके बजट में बैठेगा फिट

गैजेट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया हर पल बदलती रहती है। अगर हम कोई भी नया डिवाइस लेते हैं तो दो-तीन महीने बाद हम यह महसूस करने लगते हैं कि यह डिवाइस पुराना हो गया है क्योंकि उससे उन्नत तकनीक की डिवाइस बाजार में आ चुकी होती है। हम आपको कुछ ऐसे डिवाइसेज (टीवी, फोन और लैपटॉप) के बारें में बताने जा रहे हैं जो आपके बजट में बिल्कुल फिट बैठे। इस बजट में आप तीनों चीजे खरीद सकते हैं।

बजट 1 लाख रुपए

टेलीविजन: इस प्राइस रेंज में आपके लिए 40 या 42 इंच का 4k स्मार्ट टीवी लेना सही रहेगा। बीपीएल और सैनसुई दोनों 43 इंच की 4k smart TV का ऑफर दे रही है, जिसकी कीमत करीब 40 हजार रुपए हैं। अगर आप ज्यादा बड़ा टीवी लेना चाहते हैं तो टीसीएल 55 इंच 4k टीवी ले सकते हैं, इसकी कीमत 50,000 रुपए के करीब है।

स्मार्टफोन: 15 हजार की रेंज में अगर आप फोन खरीदना चाहते हैं तो रेडमी Note 4 और Honor 6x पसंद कर सकते हैं, दोनों की फोन शानदार परफॉरमेंस के साथ 5.5 इंच की बड़ी डिस्प्ले और गुड बैटरी लाइफ देते हैं। अगर आप कॉम्पैड डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो आप Zenfone 3 Max और Oppo A57 देख सकते हैं।

लैपटॉप: ज्यादातार लोग हल्के होने के साथ पावरफुल लैपटॉप खरीदने की इच्छा रखते हैं। इस लिहाज से आप कम से कम 8जीबी रैम वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसके लिए आप लेनोवो का G50, आसुस A555 या HP-15 नोटबुक खरीद सकते हैं। ये तीनों लैपटॉप 40000 रेंज में आते हैं। सभी में इंटेल कोर i3 प्रोसेसर, 1टीबी की हार्ड ड्राइव और 2जीबी का ग्राफिक्स कार्ड दिया गया है।

बजट 3 लाख रुपए

टेलीविजन: अगर आप वैल्यू फॉर मनी टीवी खरीदना चाहते हैं तो लीईको Super3 X65 65 इमच 4k स्मार्ट टीवी की ओर देख सकते हैं। इसकी कीमत 1 लाख रुपए के करीब है। इसमें ग्राहक को स्लिम बेजेल्स के साथ स्टाइलिश बेस स्टैंड, वाई-फाई और ब्लूटूथ जैसे फीचर्स मिलेगी। हालांकि अगर आप कुछ ज्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो सैमसंग कर्व्ड 4k स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। इसकी कीमत करीब 1.75 लाख रुपए है।

स्मार्टफोन: अगर आप फोन पर ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हैं तो 256 जीबी का एप्पल iPhone 7 प्लस खरीद सकते हैं, इसकी कीमत 92000 रुपए हैं। इसके अलावा आप गूगल पिक्सल XL खरीद सकते हैं, इसकी कीमत 80,000 के अंदर है।

लैपटॉप: अगर आप 50 हजार रुपए से ज्यादा पैसे लैपटॉप पर खर्च कर सकते हैं तो आपके पास एप्पल मैक बुक एयर 13 (कीमत 96,900) और माइक्रोसॉफ्ट सरफेस 4 (कीमत 96,890) का ऑप्शन है। दोनों की डिवाइसेज में 256 जीबी की इंटरनल स्टोरेज दी गई है। अगर आप ज्यादा बड़ी स्क्रीन वाली डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो आप HP Envy x360 और आसुस GL552 की तरह भी देख सकते हैं।

