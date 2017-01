ये हो सकते हैं 2017 में टैक्स बचाने के 5 बेहतर विकल्प

वित्त वर्ष 2017-18 की शुरुआत होने में थोड़ा ही समय बचा है। वहीं अगर आप टैक्स बचाने को लेकर चिंतित हैं तो चिंता छोड़ी दिजिए। जानते टैक्स बचाने के लीगल और सबसे अच्छे विकल्पों के बारे में।

ELSS फंड्स- इसके जरिए आप टैक्स की अच्छी बचत कर सकते हैं। इस फंड ने बीते पांच से तीन सालों की समयसीमा में सालाना 15 से 18 % तक के रिटर्न्स दिए हैं और कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह म्यूचुअल फंड में निवेश करने के मुकाबले यह काफी बेहतर है। वहीं इसमें निवेश करने वाले को सालान सिर्फ 2.5 से 2.75% तक के चार्जिस भरने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इनके रिटर्न्स टैक्स फ्री होते हैं और इनमें तीन से पांच साल तक के लिए निवेश किया जाता है। वहीं साल के आखिरी क्वार्टर में आप इसमें एसआईपी के जरिए निवेश नहीं कर पाएं इसलिए बेहतर तरीका यही है कि आप किस्तों में बांट कर निवेश करें।

NPS- बढ़िया रिटर्न्स पाने के लिए एनपीएस भी एक बेहतर विकल्प है लेकिन इसमें आपको रिटर्न्स रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं। रिटर्न्स या कोष की सिर्फ 60 फीसद रकम ही टैक्स स्लेब में आती है। वहीं यह इंवेस्टमेंट प्लान उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प है जिनकी सेक्शन 80सी के तहत 1.5 लाख की लिमिट पूरी हो गई हो और वे और ज्यादा बचत करना चाहते हों। वहीं 50 हजार रुपये पेंशन स्कीम में निवेश करके भी टैक्स बचाया जा सकता है।

सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम- वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीनियर सिटिजन सेविंग स्कीम टैक्स सेविंग का बढ़िया ऑप्शन है। इसमें 8.5% तक के रिटर्न्स मिलते हैं और हर क्वार्टर पूरा होने पर बयाज मिलता है। यह स्कीम 5 साल की अवधि की होती है और मेच्योरिटी पूरी होने पर तीन साल के लिए इसे बढ़ाया भी जा सकता है। वहीं इसके लिए आप पोस्ट ऑफिस, पीएसयू बैंकों और कुछ नुनिंदा बैंकों के जरिए निवेश कर सकते हैं। हालांकि इसमें निवेश की

लिमिट 15 लाख रुपये है। एक बार लिमिट पूरी होने पर टैक्स सेविंग के लिए आप पीपीएफ और एनएससी जैसे विकल्प चुन सकते हैं।

ULIPs- एक्सपर्ट्स की माने तो इस निवेश प्लान ने बीते 5 सालों में सालाना 12% तक के रिटर्न्स दिए हैं। वहीं इनके रिटर्न्स सेक्शन 10(10D) के तहत टैक्स फ्री हैं। इसके अलावा आप अपने कोष को डेब्ड इक्विटी से स्विच भी कर सकते हैं जिसके गेन्स टैक्स फ्री होते हैं।

VPF और PPF- पीएफ इंवेस्टमेंट टैक्स बचाने का एक बेहतर विकल्प है लेकिन और बेहतर रिटर्न्स के लिए आप वीपीएफ यानी वॉलेंट्री प्रोविडेंट फंड का विकल्प चुन सकते हैं। इस निवेश प्लान की एक खूबी यह भी है कि इसमें ब्याज तक 8 फीसद की होती है लेकिन यह इंफ्लेशन की स्थिति में भी स्थिर बनी रहती है। वहीं जो पीएफ कवर में नहीं आते वह पीपीएफ में निवेश कर सकते हैं।

