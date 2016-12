नोटबंदी से परेशान बैंककर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी

आॅल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआइबीईए) और आॅल इंडिया बैंक आॅफिसर्स एसोसिएशन (एआइबीओए) ने नोटबंदी के बाद विभिन्न बैंकों और उनके कर्मचारियों के सामने आई दिक्कतों को देखते हुए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। दोनों बैंक यूनियनों ने कहा कि इस आंदोलन के तहत 28 दिसंबर को प्रदर्शन किया जाएगा। इसके बाद यूनियनें 29 दिसंबर को वित्त मंत्री अरुण जेटली को पत्र देंगी। यूनियन के सदस्य दो और तीन जनवरी, 2017 को भी प्रदर्शन करेंगे। एआइबीईए के महासचिव सीएच वेंकटचलम और एआइबीओए के महासचिव एस नागराजन ने बयान में कहा कि हमारे संगठनों के आह्वान के तहत हमारी इकाइयों ने सभी प्रमुख केंद्रों पर विरोध प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। हम रिजर्व बैंक के स्थानीय अधिकारियों से मिल क र उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे।

यूनियनों की मांग है कि सभी बैंकों और शाखाआें को करंसी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सभी एटीएम में पैसा डाला जाए और बैंकों को दी जाने वाली नकदी को लेकर पारदर्शिता बनाई जाए।बैंक शाखा में तोड़-फोड़ : उधर, मुजफ्फरनगर से मिली खबरों के मुताबिक नोटबंदी के बाद नकदी की कमी का सामना कर रहे लोगों के एक समूह ने मंगलवार ककरोली गांव में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में पथराव किया। थाना प्रभारी आनंद मिश्रा ने बताया कि बैंक के शाखा प्रबंधक चंदर मोहन ने पुलिस में दर्ज कराई एक शिकायत में बैंक शाखा में नकदी की कमी का विरोध करने वाले कुछ लोगों पर सोमवार शाम पथराव करने और संपत्ति को नुकसानपहुंचाने के आरोप लगाए हैंं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। पुलिस ने बताया कि यहां से करीब 40 किमी दूर स्थित शामली जिले के फतेहपुर गांव में इसी प्रकार का एक मामला पाया गया है। यहां कुछ लोगों ने गुरुवार नकदी नहीं मिलने के बाद यूपी ग्रामीण बैंक की शाखा में तोड़-फोड़ की।

पुलिस ने बताया कि नकदी नहीं मिलने से नाराज लोगों ने शाहपुर-कांधला रोड बंद कर दिया। बाद में पुलिस ने रोड को खुलवाया और यातायात बहाल कराया गया। शामली जिले के ही झालाबाद कस्बे में भी नाराज लोगों ने पंजाब नेशनल बैंक से नकदी नहीं मिलने के कारण नाराज होकर दिल्ली-सहारनपुर रोड बंद कर दिया। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन के कारण सोमवार कई घंटे तक सड़क यातायात ठप रहा।

First Published on December 21, 2016 1:20 am