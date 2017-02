28 फरवरी को बैंकों की हड़ताल, आज ही निपटा लें सारे काम

तीन दिन की छुट्टी के बाद सोमवार को बैंक खुले हैं। ऐसे में आज बैंक में भीड़ होने की आशंका है। लेकिन अगर आपको बैंक से संबंधित कोई भी काम है तो उसे आज निपटा लें, क्योंकि मंगलवार 28 फरवरी बैंककर्मियों ने हड़ताल की चेतावनी दी है। यूनाइटेड फोरम आफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) की अगुवाई में बैंककर्मियों की यूनियनों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक, यह हड़ताल सरकार के जनविरोधी बैंक सुधारों के खिलाफ और विमुद्रीकरण के बाद कर्मचारियों की तरफ से किए गए अतिरिक्त कार्य के मुआवजे की मांग को लेकर बुलाई गई है।

एसबीआई, पीएनबी व बैंक आफ बड़ौदा सहित ज्यादातर बैंकों ने प्रस्तावित हड़ताल के बारे में अपने ग्राहकों को सूचित किया है और कहा है कि हड़ताल हुई तो उनकी शाखाओं व कार्यालयों में कामकाज प्रभावित होगा। हालांकि निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक तथा कोटक महिंद्रा बैंक में कामकाज सामान्य रहने की संभावना है। सिर्फ चेक समाशोधन का काम प्रभावित हो सकता है। यूएफबीयू नौ प्रमुख यूनियनों का शीर्ष संघ है लेकिन भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक वर्कर्स तथा नेशनल आर्गेनाइजेशन आफ बैंक आफिसर्स इस हड़ताल में भाग नहीं ले रहा।

आल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) के महासचिव सी एच वेंकटचलम ने कहा कि 21 फरवरी को मुख्य श्रम आयुक्त के यहां हुई सुलह वार्ता विफल रही बैंक प्रबंधन की अगुवाई कर रहे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मांगों पर शर्तों पर सहमति नहीं जताई। उन्होंने कहा कि यूनियनों की मांगों को कोई समाधान नहीं निकल रहा है इसलिए यूएफबीयू ने 28 फरवरी को हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि देश में 27 सार्वजनिक बैंकों का कुल कारोबार में लगभग 75 प्रतिशत हिस्सा है।

First Published on February 27, 2017 10:54 am