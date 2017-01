पहली बार PAN कार्ड के लिए कर रहे हैं आवेदन? तो इन बातों को जरुर जाने लें, ऐसे करें घर बैठे अप्लाई

पैन कार्ड को व्यापक पैमाने पर पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। पैन कार्ड में 10 अकों एल्फा-न्यूमैरिक नंबर दिया होता है, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। यह नंबर उन लोगों को जारी किया जाता है जो कि इसके लिए अप्लाई करते हैं। पैन के जरिए आपके सारे ट्रांजेक्शन आईटी डिपार्टमेंट से जुड़ जाते हैं। इनमें टैक्स का भुगतान, इनकम टै्क्स रिटर्न फाइल करना, टीडीएस, वेल्थ इत्यादि शामिल है।

कैसे करें पैन कार्ड के लिए आवेदन

पहली बार पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको आवेदन फॉर्म (Form 49A) भरने की जरुरत होती है। यह फोन भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। इसके अलावा आप फॉर्म को ऑनलाइन NSDL की वेबसाइट, NSDL के सेंटर्स या पैन सेंटर्स के जरिए भर सकते हैं। बता दें कि पैन कार्ड के लिए कोई तत्काल सेवा उपलब्ध नहीं है। फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन पत्र पर साइन करके जरुरी दस्तावेजों के साथ सेंटर पर जमा करना होता है। अगर आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो फॉर्म समिट करने के बाद मिली रिस्प्ट को सहयोगी दस्तावेजों के साथ इस पते पर भेजना होता है।

INCOME TAX PAN SERVICES UNIT

(Managed by NSDL e-Governance Infrastructure Limited), 5th Floor, Mantri Sterling, Plot No. 341, Survey No. 997/8, Model Colony, Near Deep Bungalow Chowk, Pune – 411 016

फॉर्म के साथ देना होता है यह दस्तावेज

– व्यक्तिगत रूप से पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते समय आवेदक को अपनी नवीन पासपोर्ट साइज की फोटो फॉर्म के साथ लगानी होती है।

– आइडेंटिटी प्रूफ और अड्रेस प्रूफ की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी।

– पदनाम का उल्लेख और फार्म 49 ए में आयकर विभाग के संबंधित निर्धारण अधिकारी के कोड का उल्लेख।

आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दस्तावेज

स्कूल छोड़ने का सटिर्फिकेट, दसवीं का सर्टिफिकेट, किसी मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री, पासपोर्ट, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड। अगर बच्चे का पैन बनवाना हो तो उसके माता-पिता या गार्जियन का आइडेंटिटी प्रूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। एचयूएफ का पैन बनवाने के लिए कर्ता के डॉक्युमेंट्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं।

अड्रेस प्रूफ के लिए

फोन बिल, बैंक पासबुक, बिजली/पानी का बिल, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर सटिर्फिकेट, वोटर कार्ड, किराये की रसीद। अगर आपके पास कोई आइडेंटिटी या अड्रेस प्रूफ नहीं है तो अपने एरिया के एमपी, एमएलए या किसी गजटेड ऑफिसर द्वारा उसके लेटर हेड पर आपके बारे में लिखवाकर और स्टैंप लगवाकर देने से भी पैन कार्ड बनवाया जा सकता है।

पैन कार्ड बनवाने का चार्ज

पैन कार्ड बनवाने के लिए भारत में रहने वाले शख्स को सभी करों सहित 107 रुपए देने पड़ते हैं और अगर पता भारत के बाहर का है तो इसके लिए 994 रुपए देने होते हैं। एक से ज्यादा पैन कार्ड रखने पर जुर्माने का भी नियम है। इसके लिए आपको 10000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है।

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

नया पैन कार्ड बनवाने के लिए आपको सबसे पहले इनकम टैक्स के पैन सेवा (सर्विस युनिट) से जुड़ी वेबसाइट (http://tin.tin.nsdl.com/pan/) पर क्लिक करना होगा। जिससे पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाला होम पेज खुल जाएगा। इसके बाद आपको कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें नए पैन कार्ड के लिए एप्लिकेशन फॉर्म का विकल्प चुन सकते हैं। नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म 49-ए भरना पड़ेगा। आप इस वेबसाइट पर जाकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें आपको विभाग की ओर से मांगी गई सभी जानकारी देनी होगी। जब आप पूरा फॉर्म भरकर इसे जमा कर देंगे तो आपको 15 अंको का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा और आपको यह नंबर संभाल कर रखना होगा। इस फॉर्म को प्रिंट आउट कर लें और इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भेजना पड़ेगा और इसके साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। इनमें आपके पते से जुड़े दस्तावेज और कई अन्य पत्र लगाने होंगे। इसे ऊपर दिए गए एड्रेस पर भेजना होगा।

30 हजार रुपए के कैश ट्रांजेक्शन पैन कार्ड दिखाना जरुरी कर सकती है सरकार

First Published on January 30, 2017 2:32 pm