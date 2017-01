HDFC सहित दर्जन बैंकों ने घटाईं ब्याज दरें

एचडीएफसी बैंक व केनरा बैंक सहित कई और प्रमुख बैंकों ने अपनी ब्याज दरों में 0.9 प्रतिशत तक की कटौती की घोषणा बुधवार (4 जनवरी) की। इससे ग्राहकों के लिए आवास व अन्य कर्ज सस्ते होंगे। बैंकों के इस कदम से कोष आधारित उधारी दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत घटेगी और इससे जुड़े आवास, वाहन व अन्य ऋण सस्ते होंगे। देश में निजी क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने बुधवार को अपनी मानक ब्याज दर 0.90 प्रतिशत तक कम कर दी। इसके साथ ही एचडीएफसी बैंक भी करीब एक दर्जन बैंकों और आवास वित्त कंपनियों द्वारा ब्याज दरों में कटौती की पहल में शामिल हो गया। बैंक की संपत्ति देनदारी समिति ने विभिन्न परिपक्वता अवधि के लिये कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर में (एमसीएलआर) 0.75 प्रतिशत से 0.90 प्रतिशत तक कमी का बुधवार को फैसला किया। इसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र के केनरा बैंक ने कोष की सीमांत लागत आधारित ब्याज दर (एमसीएलआर) 0.75 प्रतिशत तक बुधवार को कम कर दिया। बैंक ने यहां एक बयान में कहा कि नई दरें सात जनवरी से प्रभावी होंगी। एक दिन के लिये एमसीएलआर 0.70 प्रतिशत कम कर 8.20 प्रतिशत कर दिया है जो पहले 8.90 प्रतिशत थी। वहीं तीन महीने के लिये एमसीएलआर को कम कर 8.30 प्रतिशत कर दिया गया है जो पहले 9.05 प्रतिशत थी। एक साल के लिये कर्ज पर ब्याज 8.45 प्रतिशत होगा जो पहले 9.15 प्रतिशत था। हालांकि, आईडीबीआई बैंक तथा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर ने 2016 के अंतिम सप्ताह में ही ब्याज दर में कटौती की घोषणा की थी लेकिन एसबीआई द्वारा रविवार को ब्याज दर में 0.90 प्रतिशत की कटौती के बाद अन्य बैंकों ने भी इस दिशा में कदम उठाये।

First Published on January 5, 2017 12:13 am