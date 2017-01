अमेजन ने वेबसाइट से हटाए तिरंगे वाले डोरमैट, सुषमा स्वराज ने दी थी वीजा नहीं देने की धमकी

अमेजन.कॉम ने अपनी कनाडा की वेबसाइट से भारतीय झंडे वाले डोरमैट हटा लिए हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कंपनी को धमकी दी थी कि अगर वे ऐसे प्रोडेक्ट बेचना बंद नहीं करेंगे तो उनकी कंपनी के किसी भी अधिकारी को भारतीय वीजा नहीं दिया जाएगा। सुषमा स्वराज ने टि्वटर पर कहा था, ‘अमेजन बिना शर्त माफी मांगे। उन्‍हें हमारे राष्‍ट्रध्‍वज का अपमान करते सारे उत्‍पाद हटाने ही होंगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो हम किसी भी अमेजन कर्मचारी को भारतीय वीजा नहीं देंगे। हम पहले दिए गए वीजा को भी अवैध घोषित कर देंगे।’

अमेजन की कनाडाई वेबसाइट पर थर्ड पार्टी द्वारा बेचे जा रहे डोरमैट बुधवार देश शाम हटा लिए गए। वेबसाइट पर सर्च करने पर प्रोडेक्ट नहीं मिल रहा है, हालांकि, अमेजन ने हटा लेने की कोई पुष्टि नहीं की है। अमेजन की कनाडाई वेबसाइट पर अन्य देशों के झंड़ों के डोरमैट बेचे जा रहे हैं, लेकिन भारतीय कानून के तहत तिरंगे का अपमान करना अपराध है, इसके लिए जेल और जुर्मान दोनों हो सकता है। अमेजन के टि्वटर अकाउंट ने गुस्साए टि्वटर यूजर्स को जवाब देते हुए कहा कि ये डोरमैट भारत में नहीं बेचे गए।

सुषमा ने एक अन्य ट्वीट करके कहा कि कनाडा में भारतीय उच्चायोग से इस मामले को अमेजन के सामने उठाने के लिए कहा गया है। सबसे पहले यह मुबई के एक टि्वटर यूजर ने नोटिस किया था, जिसने इसकी जानकारी बाद में सुषमा स्वराज को दी थी।

अमेजन इससे पहले हिन्‍दू देवी-देवताओं के फोटो वाले डोरमैट बेचकर सोशल मीडिया पर घिर चुकी है। यूजर्स ने तब बाकायदा वेबसाइट का स्‍क्रीनशॉट लगाकर साइट का बॉयकॉट करने की मांग की थी। जिसके बाद अमेजन ने आपत्तिजनक उत्‍पाद वेबसाइट से हटा लिए थे।

First Published on January 12, 2017 10:38 am