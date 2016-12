उत्तर प्रदेश में ई-कॉमर्स कंपनियों के सामान की एंट्री पर नहीं लगेगा टैक्स: इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ई-ट्रेलर्स को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश में उनकी एंट्री पर लगने वाले 5 % के एंट्री टैक्स के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है, लेकिन यह राहत सिर्फ उस सामान पर मिलेगी जिनका इस्तेमाल पर्सनल यूज के लिए या फिर अंतिम ग्राहक के पास पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में बेंगलुरु बेस्ड लोजिस्टिक कंपनी इंस्टाकार्ट सर्विस को इस फैसले से बड़ी राहत मिलेगी जिसका फायदा अंतिम ग्राहक तक पहुंचने की भी उम्मीद है। इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने भी बिहार में ई-कॉमर्स कंपनियों को भी बड़ी राहत दी थी। पटना हाई कोर्ट ने ऑनलाइ खरीदार पर टैक्स लगाने को गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया था।

यह फैसला देते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया था जिसमें ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स लगाने की बात थी। इंस्टाकार्ट सर्विस ने उत्तर प्रदेश सरकार के उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया था जिसमें सामान के एंट्री टैक्स लगाया गया था। कंपनी के वकील तरुण गुलाटी ने इस मामले पर और जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने ऑनलाइन शॉपिंग के सामान पर बहुत ज्यादा एंट्री टैक्स लगाया, जबकी उसी सामान की पारंपरिक तरीकों से होने वाली एंट्री पर टैक्स कम है। तरुण ने आने कहा कि यह ई-कॉमर्स व्यापार के साथ भेदभाव है और यह संविधान के आर्टिकल 14 को भी उल्लंघन है। तरुण ने कोर्ट में आगे कहा कि एंट्री टैक्स बिना किसी अथॉरिटी के लगाया गया है।

First Published on December 21, 2016 11:06 am