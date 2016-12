Airtel पोस्टपेड ग्राहकों के लिए भी लाई अनलिमिटेड कॉलिंग प्लान, फ्री रोमिंग के साथ 4G डेटा भी

रिलायंस जियो की मुफ्त सर्विस की वजह से दिग्गज टेलिकॉम ऑपरेटर्स के लिए मुश्किलें अभी भी बनी हुई है। देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी एयरटेल अपने प्रीपेड ग्राहकों के लिए पहले ही अनलिमिटेड कॉलिंग सुविधा पेश कर चुकी थी, वहीं अब कंपनी ने पोस्टपेड यूजर्स के लिए भी ऐसे ही प्लान को लॉन्च कर दिया है। एयरटेल ने अपने myPlan Infinity ऑफर को ही नए रूप से जारी किया है। इस ऑफर में 549 रुपए और 799 रुपए वाले दो नए प्लान जोड़े गए हैं। इससे पहले Infinity ऑफर की शुरुआती कीमत 1199 रुपए थी। जहां अब प्लान की कीमत को बेहद कम कर दिया गया है, साथ ही सुविधाएं भी दोगुनी कर दी गई है। कंपनी ने अपने 3जी यूजर्स को 4जी में अपग्रेड कराने के उद्देश्य से 4जी यूजर्स को अतिरिक्त डेटा की सुविधा भी पेश की है।

क्या है नया Infinity प्लान:

myPlan Infinity ऑफर के 549 रुपए के प्लान में पोस्टपेड यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग के साथ रोमिंग में अनलिमिटेड इनकमिंग की सुविधा भी दी गई है। इतना ही नहीं, इसमें अनलिमिटेड लोकल+एसटीडी एसएमएस के साथ मुफ्त डेटा भी दिया जाएगा। जहां 3जी ग्राहकों को 1 जीबी 3जी डेटा मिलेगा, वहीं 4जी उपभोक्ता 3 जीबी 4जी डेटा का लाभ ले सकेंगे। इसके अलावा Wynk मूवीज और Wynk म्यूजिक ऐप्स का सब्सक्रिप्शन भी साथ में दिया गया है।

एयरटेल की वेबसाइट पर दी गई ऑफर की डीटेल। (Photo: Airtel) एयरटेल की वेबसाइट पर दी गई ऑफर की डीटेल। (Photo: Airtel)

वहीं, 799 रुपए वाला प्लान भी लगभग 549 रुपए जैसा ही है, बस दोनों में दिए जाने वाले इंटरनेट डेटा में अंतर है। इस प्लान में भी यूजर्स को अनलिमिटेड लोकल और एसटीडी कॉलिंग के साथ रोमिंग में अनलिमिटेड इनकमिंग की सुविधा भी दी गई है। साथ ही फ्री एसएमएस और Wynk मूवीज और Wynk म्यूजिक ऐप्स का सब्सक्रिप्शन दिया गया है। इसके अलावा 3जी ग्राहकों को 3जीबी 3G डेटा मिलेगा और 4जी उपभोक्ताओं को 5जीबी 4G डेटा दिया जाएगा।

ये दोनों ही प्लान एक महीने के लिए हैं और ट्राई के नियम के मुताबिक एक दिन में 100 एसएमएस ही भेजे जा सकते हैं। वहीं कंपनी ने Infinity ऑफर के अन्य प्लान में भी डेटा को बढ़ाया गया है। यहां क्लिक कर पढ़िए क्या था एयरटेल का प्रीपेड अनलिमिटेड कॉलिंग ऑफर

वीडियो में देखिए, लेनेवो योगा बुक का फर्स्ट लुक

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 21, 2016 11:57 am