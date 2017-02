रिलायंस जियो प्राइम से टक्कर लेने के लिए एयरटेल ला रही है 145 रुपए का प्लान, 14 जीबी इंटरनेट, अनलिमिटेड कॉल की सुविधा

रिलायंस जियो इंफोकॉम ने हाल ही में नया प्राइम ऑफर पेश किया है। जिसमें 1 अप्रैल से 303 रुपए के मासिक शुल्क में अनलिमिटेड वॉयस कॉल के साथ करीब 30 जीबी का डेटा मिलेगा। जियो के इस ऑफर से एक बार फिर टेलिकॉम इंडस्ट्री में प्राइव वॉर छिड़ गया है। ऐसा माना जा रहा है कि देश की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल जियो की तर्ज पर रोमिंग फ्री करने के बाद अब डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग वाला नया प्लान भी ला सकती है। अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, भारती एयरटेल 145 और 349 रुपए वाले दो नए प्लान लाएगी। दोनों ही पैक में एक महीने के लिए 14 जीबी का 3G/4G डेटा मिलेगा और साथ में अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग भी होगी।

145 रुपए वाले पैक में ऑन-नेट कॉल (अपने नेटवर्क पर) अनलिमिटेड होंगी, वहीं 349 रुपए वाले पैक में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी। इसमें 500 एमबी प्रतिदिन की डेटा लिमिट हो सकती है। हालांकि कंपनी की ओर से नए पैक के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। भारती एयरटेल का नया प्लान ग्राहकों को इतना ही डेटा इस्तेमाल करने पर वर्तमान चार्ज के अनुपात में 70-80 फीसदी डिस्काउंट देगा। कुछ समय पहले ही कंपनी ने 16 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग पैक दिया था जिसकी कीमत 1199 रुपए है।

गौरतलब है कि कंपनी ने सोमवार को ही राष्ट्रीय रोमिंग चार्ज खत्म करने का एलान किया है। भारती एयरटेल ने ग्राहकों को कहा, “एयरटेल के उपभोक्‍ताओं को पूरे भारत में फ्री इनकमिंग कॉल्‍स/एसएमएस मिलेंगी तथा आउटगोइंग कॉल्‍स पर प्रीमियम शुल्‍क नहीं वसूला जाएगा।” एयरटेल ने कहा है कि ग्राहकों को 1 अप्रैल से फ्री रोमिंग की सुविधा मिलेगी।

रिलायंस जियो इफेक्ट: एयरटेल ने 1 अप्रैल से किया पूरे देश में फ्री रोमिंग देने का ऐलान

First Published on February 28, 2017 9:56 am