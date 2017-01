Air India का नया ऑफर आज से शुरू, राजधानी एक्सप्रेस के किराए में हवाई सफर

सरकारी एविएशन कंपनी एयर इंडिया ने सीमित अवधि के लिए विशेष किराया योजना की घोषणा की जिसके तहत वह राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के सेकंड एसी श्रेणी के किराये के बराबर राशि पर टिकट देगी। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा है कि चुनिंदा मार्गों पर इकोनोमी श्रेणी में यात्रा के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। इस योजना में शुरुआती किराया 1080 रुपये है। पिछले साल जून में कंपनी इस तरह की योजना लाई थी। सितंबर में योजना की समाप्ति तक 21,678 यात्रियों ने इसके तहत टिकट खरीद लिये थे। बयान के अनुसार नई विशेष किराया योजना मंगलवार को शुरू हुई। इसके तहत छह जनवरी व 10 अप्रैल के बीच टिकट बुक की जा सकेगी और यात्रा 26 जनवरी से 30 अप्रैल 2017 तक की जा सकेगी। एयर इंडिया के इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए आप वेबसाइट पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं।

सरकारी एविएशन कंपनी के अलावा निजी क्षेत्र की एविएशन कंपनियां भी नए साल पर इस तरह के ऑफर लॉन्च कर चुके हैं। जेट एयरवेज और इंडिगो ने यात्रियों को लुभाने के लिए 1000 रुपए से भी कम का ऑफर दिया है। जेट एयरवेज ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि कुछ चुनिंदा प्लाइट्स की टिकट की शुरुआत 999 रुपए (सभी करों सहित) से हो रही है। यह सेवा घरेलू रुट्स पर उपलब्ध है। जेट एयरवेज की ‘गेट सेट फॉर अ फ्लाइंग स्टार्ट’ स्कीम के तहत आप कंपनी की वेबसाइट से 7 जनवरी 2017 तक टिकट की बुकिंग कर सकते हैं। वहीं, प्रतिद्वंदी एविएशन कंपनी इंडिगो यात्रियों को 949 रुपए में हवाई सफर का ऑफर दे रहा है। इस ऑफर के जरिए टिकट की बुकिंग 7 जनवरी तक की जा सकती है। ऑफर के तहत 31 जनवरी 2017 से लेकर 13 अप्रैल 2017 के बीच सफर किया जा सकेगा।

जेट एयरवेज और इंडिगो के अलावा गोएयर ने भी हवाई सफर के लिए ऑफर दिया था। गोएयर 1057 रुपए में टिकट का ऑफर दे रही है। इसके तहत आप 31 जनवरी तक टिकट बुकिंग करवा सकते हैं। यह ऑफर दिल्ली से जयपुर के रूट पर है। जयपुर से दिल्ली के लिए 1267 रुपए में और बेंगलुरू से गोवा के लिए 1692 रुपए में टिकट बिक्री की जा रही है।

First Published on January 6, 2017 11:39 am