एयर इंडिया ने शुरू की New Year सेल, 849 रुपए में करें हवाई सफर

सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने यात्रियों के लिए न्यू ईयर सेल की शुरुआत की है। सेल के तहत ग्राहकों को 849 रुपए की शुरुआती कीमत पर फ्लाइट टिकट दिए जा रहे हैं। यह ऑफर चुनिंदा उड़ानों की इकॉनमी क्लास के लिए एक तरफा किराए पर उपलब्ध होगा। ऑफर की शुरुआत मंगलवार से हो चुकी है। इसके तहत 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2016 तक टिकट की बुकिंग की जा सकती है और 15 जनवरी से 30 अप्रैल 2017 की यात्रा की जा सकेगी।

कहां कितना किराया:

चेन्नई- कोयंबटूर : 849 रुपए

बेंगलुरु – हैदराबाद: 849 रुपए

दिल्ली – जयपुर: 1099 रुपए

मुंबई – अहमदाबाद: 1198 रुपए

दिल्ली – लखनऊ: 1199 रुपए

चेन्नई – बेंगलुरु: 1199 रुपए

हैदराबाद – चेन्नई: 1199 रुपए

मुंबई – गोवा: 1499 रुपए

कोलकाता – गुवाहाटी: 1599 रुपए

दिल्ली – मुंबई: 2199 रुपए

दिल्ली – हैदराबाद: 2599 रुपए

दिल्ली – कोलकाता: 2599 रुपए

दिल्ली – बेंगलुरु: 2599 रुपए

दिल्ली – चेन्नई: 2999 रुपए

दिल्ली – तिरुवनंतपुरम: 3799 रुपए

दिल्ली – कोच्ची: 3799 रुपए

दिल्ली – पोर्ट ब्लेयर: 3799 रुपए

ये हैं शर्तें:

– पहले आओ – पहले पाओ के तहत सीटें दी जाएंगी। किरायों को बिना किसी नोटिस के बदला जा सकता है

– यह ऑफर सिर्फ वन-वे फेयर पर ही लागू होगा

– यह ऑफर किसी अन्य ऑफर/प्रमोशन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ना ही यह ग्रुप बुकिंग पर काम करेगा।

– बुकिंग केवल 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2016 तक ही की जा सकती है

सैमसंग ने लॉन्च किया Galaxy S7 Edge का ब्लैक पर्ल कलर वैरिएंट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on December 27, 2016 9:30 am