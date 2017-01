Air Asia लाई सस्ते टिकट का ऑफर, 899 रुपए में कर सकते हैं हवाई सफर

साल के पहले महीने में मलेशियाई विमानन कंपनी एयर एशिया ने ग्राहकों के लिए सस्ती टिकट का ऑफर पेश किया है। इसके तहत 899 रुपए की कीमत में कई घरेलू डेस्टिनेशन पर हवाई सफर किया जा सकता है। कंपनी ने इस ऑफर का नाम 2017 Early Bird Sale रखा है। सेल में 15 जनवरी 2017 तक टिकट की बुकिंग की जा सकती है और 1 मई 2017 से 6 फरवरी 2018 तक की यात्रा की जा सकेगी। सेल में कोच्ची, पुणे, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, गोवा, इंफाल के लिए 899 रुपए का फ्लाइट टिकट मिलेगा। इसके अलावा गुवाहाटी, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 2299 रुपए में हवाई सफर किया जा सकता है।

क्या हैं शर्त:

सेल का लाभ उठाने के लिए एडवांस बुकिंग करनी होगी।

ऑफर के तहत लिमिटेड सीटें ही होंगी।

नई खरीद के लिए ही मान्य।

केवल www.airasia.com से की गई बुकिंग पर ही मान्य।

नाम में बदलाव की अनुमति नहीं होगी।

बुकिंग के समय ही पूरी पेमेंट करनी होगी।

एयर एशिया की वेबसाइट पर दी गई टिकट की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:

चंडीगढ़ से बेंगलुरु: 2999 रुपए

कोच्ची से बेंगलुरु: 999 रुपए

गोवा से बेंगलुरु: 999 रुपए

गोवाहाटी से इंफाल: 799 रुपए

हैदराबाद से बेंगलुरु: 899 रुपए

इंफाल से गोवाहाटी: 799 रुपए

पुणे से बेंगलुरु: 999 रुपए

बेंगलुरु से कोच्ची: 999 रुपए

बेंगलुरु से गोवा : 999 रुपए

बेंगलुरु से हैदराबाद: 899 रुपए

बेंगलुरु से पुणे: 999 रुपए

First Published on January 9, 2017 10:12 am