टेलिनॉर इंडिया के ग्राहक और बिजनेस खरीदेगी भारती एयरटेल, और बढ़ जाएगी ग्राहकों की संख्या

टेलिकॉम बाजार में मुफ्त वॉयस और डेटा सर्विस के साथ रिलायंस जियो की एंट्री होने के बाद से इंडस्ट्री में चल रही उठा-पटक के बीच भारत की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल नॉर्वे की टेलिकॉम ऑपरेटर टेलिनॉर इंडिया को खरीदने जा रही है। भारती एयरटेल ने गुरुवार को अपने कस्टमर बेस और नेटवर्क में इजाफा करने के लिए टेलिनॉर इंडिया के अधिग्रहण की घोषणा की। टेलिनॉर देश के सात राज्यों- आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी (पूर्व), यूपी (पश्चिम), और असम में अपनी सुविधाएं देती है। कंपनी ने अपने बयान में कहा, “इन सर्किलों में बड़ी जनसंख्या रहती है, ऐसे में ग्रोथ के अधिक मौके हैं।”

कंपनी की इस घोषणा के बाद भारती एयरटेल के स्टॉक 10.9 फीसदी की उछाल के साथ अधिकतम 400.65 रुपए तक पहुंच गए। यह 18 महीने का अधिकतम रहा। इस डील की फाइनेंशियल डीटेल फिलहाल जारी नहीं की गई है। भारती एयरटेल ने कहा कि इस अधिग्रहण से कंपनी के स्पेक्ट्रम में इजाफा होगा। इन 7 सर्किलों में एयरटेल को 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 43.4 मेगाहर्ट्ज अतिरिक्त स्पेक्ट्रम मिलेगा।

बता दें कि एयरटेल की यह घोषणा देश की दूसरे और तीसरे नंबर की टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया सेलुलर के विलय की बातचीत के बाद आई है। इस प्रस्तावित अधिग्रहण में टेलीनॉर इंडिया की सभी संपत्तियों और ग्राहकों का हस्तांतरण एयरटेल को हो जायेगा, जिससे एयरटेल के ग्राहकों की संख्या और नेटवर्क में वृद्धि होगी। भारती एयरटेल के एमडी एवं सीईओ (भारत एवं दक्षिण एशिया) गोपाल विट्टल ने कहा है कि इस लेनदेन के जरिये अतिरिक्त स्पेक्ट्रम का अधिग्रहण एक आकर्षक व्यावसायिक प्रस्ताव है।

First Published on February 23, 2017 10:27 am