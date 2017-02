रिलायंस जियो के ऑफर के बाद अब एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया सस्ता करेंगी डेटा पैक?

मुकेश अंबानी ने मंगलवार को रिलायंस जियो ग्राहकों के लिए 1 अप्रैल से 303 रुपए के मासिक शुल्क में करीब 30 जीबी डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग का ऑफर पेश किया है। इसके बाद विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की दिग्गज टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर को रिलायंस जियो इंफोकॉम के इस ऑफर से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए अपने डेटा शुल्क में कटौती करने को मजबूर होना पड़ेगा। बता दें कि रिलायंस जियो ने वर्तमान जियो ग्राहकों के लिए 99 रुपए में एक साल के लिए जियो प्राइम मेंबरशिप पेश की है। इसके मेंबर 303 रुपए के मासिक शुल्क में जियो हैप्पी न्यू ईयर ऑफर का लाभ 31 मार्च के बाद भी ले सकेंगे।

विशेषज्ञों का कहना है कि जियो के इस कदम का सीधा मकसद एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया के टॉप-एंड कस्टमर्स को अपनी ओर आकर्षित करना। इसके अलावा जो यूजर्स पहले से ही जियो सिम को सेकेंडरी के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें बनाए रखना। बिजनेस अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, एक सीनियर इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव ने कहा कि इन तीन कंपनियों के लिए अपने टॉप-एंड कस्टमर्स को बनाए रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 60 फीसदी से ज्यादा रिवेन्यू इन्हीं से आता है और आने वाली तिमाही में मुनाफे में रहने के लिए यह जरूरी है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, भारती एयरटेल से जियो में जाने वालों की संख्या सबसे कम होगी, क्योंकि कंपनी राष्ट्रीय स्तर पर 4जी कवरेज देती है साथ ही इसकी प्रीमियम ब्रांड पोजिशन है। उनके मुताबिक, आइडिया को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि दिल्ली में उसकी 4जी कवरेज नहीं है, साथ ही कंपनी मुंबई में सीमित 4जी कवरेज देती है। इसके अलावा वोडाफोन इन दोनों के बीच में कहीं रहेगी।

रिलायंस जियो प्राइम ऑफर: 99 रुपए में मिलेगी मेंबरशिप, जानिए ऑफर के बारे में

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 9:04 am