रिलायंस जियो से निपटने के लिए एयरटेल फ्री कर सकती है कॉल और डेटा रोमिंग, आइडिया और वोडाफोन भी दे सकती हैं तोहफा

टेलिकॉम बाजार में अपनी एंट्री के से हलचल मचा देने वाली रिलायंस जियो अपने ग्राहकों को मुफ्त रोमिंग की पेशकश दे रही है। ऐसे में देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने भी जियो को टक्कर देने का पूरा मन बना लिया है। खबरों के मुताबिक, एयरटेल अपनी वॉयस और डेटा सर्विस से घरेलू रोमिंग चार्ज हटाने जा रही है। अंग्रेजी अखबार इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक, एक सूत्र ने बताया कि राष्ट्रीय रोमिंग में एसएमएस और इनकमिंग कॉल फ्री होगी ही, साथ ही आउटगोइंग कॉल्स पर भी रोमिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा।

इसके अलावा कंपनी ने इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए इसका एक्टिवेशन और बिलिंग प्रोसेसर सरल कर दिया है। कंपनी के इस कदम का फायदा देश की सबसे बड़ी टेलिकॉम कंपनी के 26.8 करोड़ ग्राहकों को होगा। पहले से रिलायंस जियो के फ्री वॉयस और डेटा ऑफर की मार झेल रही देश की नंबर 2 और नंबर तीन कंपनी वोडाफोन व आइडिया को भी भारती एयरटेल के इस कदम के बाद अपने ग्राहकों को बचाए रखने के लिए रोमिंग फ्री करनी पड़ सकती है।

हालांकि बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में वोडाफोन ने रोमिंग में इनकमिंग फ्री कर दी थी, लेकिन आउटगोइंग कॉल और डेटा पर रोमिंग अभी भी जारी है। भारती एयरटेल के इस फैसले का असर कंपनी के रिवेन्यू पर भी पड़ेगा। रोमिंग से कंपनी को 3-4 फीसदी राजस्व आता है। लेकिन विरोधी कंपनी के पास रिलायंस जियो के ऑफर से अपने ग्राहकों को बचाने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। दिसंबर तिमाही में भारती एयरटेल को शुद्ध लाभ में 55 फीसदी का घाटा हुआ था, जोकि पिछले चार साल का सबसे बुरा आंकड़ा रहा। इसके अलावा आइडिया को भी 2007 के बाद सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा।

First Published on February 27, 2017 9:18 am