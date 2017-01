राजकोट के बैंक में नोटबंदी के बाद जमा हुए 871 करोड़, एक ही मोबाइल नंबर से खोले गए 62 खाते

आयकर विभाग ने राजकोट के एक सहकारी बैंक में भारी कथित विसंगतियों का पता लगाया है। इस बैंक में आठ नवंबटर की नोटबंदी के बाद 871 करोड़ रुपए जमा किए गए, 4500 नए खाते खोले गए और एक ही मोबाइल नंबर से पांच दर्जन से अधिक खाते शुरू किए गए। यह नोटबंदी के बाद कालाधन बनाने के सबसे बड़े मामलों में एक है। नोटबंदी की घोषणा के बाद से आयकर विभाग ने देश भर में 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगाया है। विभाग की अमदाबाद अन्वेषण शाखा ने कर नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने बैंक से पूरा ब्योरा मांगा है। उसने कुछ समय पहले उसका सर्वेक्षण किया था और भारी विसंगतियां पाई थीं। अधिकारियों ने बताया कि विभाग की अब तक की जांच के मुताबिक पिछले साल नौ नवंबर और 30 दिसंबर के बीच 871 करोड़ रुपए जमा किए गए। इनमें 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट थे। उसी अवधि में 108 करोड़ रुपए संदिग्ध तरीके से निकाले गए। ये सब बातें 2015 की समान अवधि की अनुपातिक नहीं थीं। जांच दल ने नोटबंदी के बाद जमा की गई कम से कम 25 बड़ी राशियों की पहचान की, जहां कथित कमजोर केवाईसी नियमों से कथित संदिग्ध और बाकी पेज 8 पर असंतोषजनक तरीके से 30 करोड़ रुपए का विनिमय हुआ। आइटी विश्लेषण रिपोर्ट के मुताबिक नोटबंदी के बाद कई निष्क्रिय खातों में 10 करोड़ रुपए जमा किए गए। उनमें एक पेट्रोलियम फर्म का खाता था। इसमें 2.53 करोड़ रुपए जमा किए गए। जिस बात ने कर अधिकारी को चौंका दिया, वह यह था कि नोटबंदी के बाद 4,551 नए खाते खोले गए जबकि पूरे साल में सामान्यत: औसत 5000 ऐसे खाते खुले। 62 खाते तो एक ही मोबाइल नंबर से खोले गए।

यह भी पता चला कि जमा करने के लिए भरी गई पर्चियों में भारी विसंगतियां थीं। एक में भी पैन नंबर नहीं दिया गया था। कई में तो जमाकर्ता के हस्ताक्षर भी नहीं थे। किसी भी पर्ची में इन रकम के स्रोत को दर्शाने वाले दस्तावेज नहीं थे। रिपोर्ट में आरोप लगाया है, ‘पाया गया कि बैंक के पूर्व निदेशक के बेटे को 30 बैंक खातों में नकद जमा से एक करोड़ रुपए मिले। सारी जमा पर्चियां एक ही व्यक्ति ने भरीं। बैंक के उपाध्यक्ष की मां को भी 64 लाख रुपए नकद जमा मिले जिसे आखिरकार एक ज्वैलर को अंतरित किया गया।’ रिपोर्ट के मुताबिक पैसों का लेन-देन आरटीजीएस और अन्य बैंकिंग अंतरण उपायों से हुआ। अधिकारियों ने कहा कि इन दोनों लागों के बयान शीघ्र ही दर्ज किए जाएंगे। रिपोर्ट में एक खास घटना का जिक्र है। इसके मुताबिक नए खातों में जमा की गई बड़ी रकम का संबंध साझे पते और फोन नंबर से था। उनमें एक नए बैंक खातों 1.22 करोड़ रुपए जमा कराया जाना है और सभी के सभी आपस में एक दूसरे से जुड़े थे। अधिकारियों ने कहा कि राजकोट के इस सहकारी बैंक का मामला अति महत्त्वपूर्ण मामलों में एक बन गया है, जहां नोटबंदी के बाद भारी मात्रा में कालेधन का सृजन और विनिमय हुआ। विभाग कई कोणों से इसकी जांच कर रहा है।

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद कालाधन रखने वालों के खिलाफ देश भर में कार्रवाई से 4,807 करोड़ रुपए की अघोषित आय का पता लगा है जबकि 112 करोड़ रुपए के नए नोट जब्त किए गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कर अधिकारियों ने पिछले साल आठ नवंबर को घोषित नोटबंदी के बाद से आयकर कानून के प्रावधानों के तहत 1,138 तलाशी, सर्वे और जांच कार्रवाई की। इतना ही नहीं विभाग ने कर चोरी और हवाला जैसे आरोपों को लेकर 5,184 नोटिस जारी किए। विभाग ने उक्त अवधि के दौरान 609.39 करोड़ रुपए के नकद और आभूषण जब्त किए और 112.8 करोड़ रुपए की नई मुद्रा जब्त की। इसमें ज्यादातर नोट 2,000 रुपए के हैं। जब्त आभूषण का मूल्य 97.8 करोड़ रुपए है। सूत्रों के मुताबिक पांच जनवरी तक कुल 4,807.45 करोड़ अघोषित आय का पता लगाया गया। कर विभाग ने 526 मामलों की आगे की जांच के लिए उसे सीबीआइ और प्रवर्तन निदेशालय जैसी अन्य जांच एजंसियों को सौंपा है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 9, 2017 3:16 am