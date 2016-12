आरबीआइ: नियमबदली के 50 दिन

8 नवंबरः रात आठ बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 सौ व 1000 रुपए के बड़े नोट को वैध चलन से हटाने का एलान किया। प्रधानमंत्री के एलान के तुरंत बाद रिजर्व बैंक ने विमुद्रीकरण के बारे में बैंक के उच्च अधिकारियों को नोटिस जारी किया। आठ नवंबर को ही रात में आरबीआइ ने बैंकों को निर्देश दिए कि वो प्रति व्यक्ति 4000 रुपए तक पुराने नोटों के बदलने की प्रक्रिया को शुरू करें। पैसों की निकासी की सीमा 10000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन और 20000 रुपए प्रति सप्ताह रखी गई। एटीएम से 2000 रुपए प्रतिदिन निकासी की सीमा तय की गई। आरबीआइ ने नोटबंदी के संबंध में सभी जानकारी के लिए अपनी वेबसाइट पर एक विशेष खंड बनाया ताकि वहां नोटबंदी से जुड़ी सभी जानकारियों को अद्यतन किया जा सके। इसके साथ ही 9 नवंबर को सारे बैंकों को बंद रखने का निर्देश दिया गया।

9 नवंबरः सारे बैंकों को निर्देश दिए कि वो तय करें कि किसी भी एटीएम से पुराने 500 और 1000 के नोट न निकलें। बैंकों को आदेश जारी किया गया कि वे 100 रुपए के नोट की उपलब्धता पर जोर दें। इसके अलावा बैंकों को यह भी आदेश दिया कि वे 12 और 13 नवंबर को जोकि शनिवार और रविवार था, उस दिन भी आम दिनों की तरह ही काम करें।

10 नवंबरःआरबीआइ ने यह स्पष्ट किया कि रोजाना 10000 तक की लेनदेन की सीमा डिजिटल लेनदेन और पैसे के हस्तांतरण पर लागू नहीं होगी। यह इंटर बैंक और इंटर पोस्ट आॅफिस के लेनदेन पर भी लागू नहीं होगी। एनईएफटी, आरटीजीएस और चेक क्लियरिंग की सुविधाएं भी 12 और 13 नंवबर को भी सुचारू रूप से जारी रहेंगी। लोगों की असुविधा को देखते हुए एलान किया गया कि राष्टÑीय राजमार्ग के सभी टोल प्लाजा पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

11 नवंबरः आरबीआइ ने बैंकों और दूसरे वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी किया कि विदेशी सैलानियों को विदेशी मुद्रा के बदले पैसे बदलने के बजाए प्रीपेड सुविधाएं मुहैया कराएं। बैंको को सख्त निर्देश जारी किए गए कि वे जमा होने वाली सभी राशि और खातों में लेनदेन का पूरा ब्योरा रखें। नोटबदली के दौरान जमा किए गए जाली नोटों के भी रिकार्ड तैयार करने का आदेश दिया। आरबीआइ ने लोगों को आश्वासन दिया कि बैंक के पास पर्याप्त मात्रा में नकद राशि उपलब्ध है। उनसे अपील की गई कि नोट बदलने के लिए परेशान न हों और अपनी सुविधा के अनुसार नोट बदलें।

12 नवंबरः वैकल्पिक भुगतान सुविधाओं के इस्तेमाल पर जोर देने का आह्वान किया गया ताकि नोटों की जरूरत कम से कम पड़े और लेनदेन में लोगों को परेशानी न हो।

13 नवंबरः नोट बदलने की प्रतिदिन की सीमा को 4000 से बढ़ाकर 4500 रुपए कर दिया गया। एटीएम से भी निकासी की सीमा 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई। प्रति सप्ताह निकासी सीमा को भी 20000 से बढ़ाकर 24000 रुपए कर दिया गया। बैंकों को आदेश दिया कि वे अपनी शाखाओं के बाहर वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए अलग कतार लगाने की सुविधा तय करें। साथ ही यह भी आदेश जारी किया कि हर बैंक खाते से जुड़ी निकासी और जमा का पूरा विवरण तैयार किया जाए।

14 नवंबरः 10 नवंबर से 30 दिसंबर तक एटीएम से निकासी को अधिभार से मुक्त किया गया और निकासी की संख्या को भी सीमामुक्त किया गया। आरबीआइ की ओर से एक स्पेशल टास्क फोर्स डिप्टी गर्वनर एसएस मुंद्रा की देखरेख में तैयार किया गया जोकि सभी एटीएम में किए जाने वाले बदलावों पर समुचित निगरानी रखेगी। चालू खाताधारक 50000 रुपए प्रति सप्ताह 2000 के नए नोटों के रूप में अपने खाते से निकाल सकते हैं। बैंकों को यह अधिकार दिया कि वो कुछ समय तक अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भी सेवा ले सकते हैं। छोटे काम से जुड़े कामगारों का बैंक खाता खोलने का निर्देश जारी किया। ग्रामीण और उन क्षेत्रों में जहां बैंक की पहुंच नहीं है वहां मोबाइल वैन के प्रयोग का आदेश दिया, ताकि उस वैन के जरिए पैसे जमा और निकासी के साथ-साथ पुराने नोटों को बदला भी जा सके।

15 नवंबरः आरबीआइ ने बैंकों में भीड़ को कम करने के लिए नहीं मिटने वाली स्याही के प्रयोग का आदेश दिया, जिसे चुनाव आयोग की आपत्ति पर वापस ले लिया गया।

16 नवंबरः50 हजार रुपए या उससे अधिक की राशि जमा कराने पर पैन कार्ड का विवरण दर्ज करने का निर्देश जारी किया गया।

17 नवंबरः नोटबदली की सीमा को 2000 रुपए किया गया जो प्रतिव्यक्ति बस एक बार किया जा सकने का आदेश दिया। आरबीआइ ने एक बार फिर से पर्याप्त नकदी मुहैया होने की बात दोहराई, ताकि लोग परेशान न हों और बैंकों के बाहर लगने वाली अनावश्यक भीड़ कम हो।

18 नवंबरः कारोबारियों को यह सुविधा दी कि वो 2000 रुपए प्रतिदिन अपनी पोस मशीन से बिना किसी शुल्क के निकाल सकते हैं। इसके तहत कुछ बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे बिग बाजार, एफबीबी, ओला आदि को मिनी एटीएम की सुविधा दी जिसके जरिए लोग 2000 रुपए तक प्रतिदिन रुपए की निकासी कर सकते हैं।

20 नवंबरः एटीएम से प्रति कार्ड 2500 रुपए निकालने की सीमा में किसी तरह के बदलाव से आरबीआइ ने साफ इनकार किया।

21 नवंबरः आरबीआइ ने एलान किया कि बैंकों के पास लगभग 6 लाख करोड़ के पुराने बड़े नोट जमा और बदली सेवा के द्वारा जमा किए जा चुके हैं। किसानों को 25000 रुपए प्रति सप्ताह अपने लोन या जमा खाते से निकालने की अनुमति दी। कृषि क्षेत्र से जुड़े व्यापारियों को भी 50000 रुपए प्रति सप्ताह अपने चालू खाता से निकालने की सुविधा दी।

22 नवंबरः कुछ प्रीपेड भुगतान सेवा संस्थानों जैसे पेटीएम, फ्रीचार्ज की नकद सीमा 10000 से बढ़ा कर 20000 रुपए कर दी।

23 नवंबरः छोटे बचत खाते और जनधन खातों में अचानक बड़ी मात्रा में पैसा जमा होने की सूचना के बाद इन खातों में पैसे जमा नहीं करने का आदेश जारी किया गया, जिसे कुछ दिन बाद वापस ले लिया गया। लेकिन खातों में पैसा जमा किए जाने के लिए सीमा तय कर दी गई।

24 नवंबरः किसी भी बैंक शाखा में पुराने बड़े नोट नहीं बदले जाने का एलान किया गया। आरबीआइ ने यह साफ किया कि अब नोटों को बदलने के लिए आरबीआइ के काउंटर पर आना होगा। इन नोटों को बदलने की सीमा 31 मार्च 2017 तय की गई। पेंशनधारी और सशस्त्र बलों के लिए पर्याप्त नकदी सुविधा मुहैया कराने का बैंकों को निर्देश दिया गया। बैंकों को निर्देश दिया कि वह जमा किए गए नोटों को बैंक शाखा में एकत्र न करें और उसे दूसरी शाखाओं के साथ वितरित करें।

25 नवंबरः विदेशी सैलानियों को नोटों की बदली के लिए 5000 हजार रुपए प्रति हफ्ते की इजाजत दी गई।

26 नवंबरः बैंकों को निर्देश दिया गया कि वे बैंकों में जमा किए जा रहे बड़े नोटों को आरबीआइ को वापस भेजें।

27 नवंबरः बैंकों में बहुत ज्यादा नकद जमा होने के कारण आरबीआइ ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि वे अपनी अतिरिक्त राशि को जिला मुद्रा चेस्ट में जमा करा सकते हैं।

28 नवंबरः आरबीआइ ने सूचना जारी की कि उसके पास लगभग 9 लाख करोड़ के पुराने बड़े नोट जमा हो चुके हैं। यह राशि 10 से 27 नवंबर के बीच जमा और बदली सेवाओं से बैंकों में आई है। नए नोट जमा करने वाले खाताधारकों को नई सुविधा दी गई। जिसके तहत ऐसे लोग 24000 प्रति हफ्ते की सीमा से ज्यादा भी पैसे निकाल सकेंगे।

30 नवंबरः जनधन खातों से 10000 रुपए प्रतिमाह निकासी की सीमा तय कर दी गई। यह सीमा बैंक मैनेजर की इजाजत पर बढ़ाए जा सकने का प्रावधान जारी किया गया।

1 दिसंबरः आरबीआइ ने सभी बैंकों को चेतावनी दी कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे गलत संदेशों पर ध्यान न दें और किसी भी तरह की आधिकारिक सूचना की पुष्टि के लिए केवल आरबीआइ की वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें।

2 दिसंबरः आरबीआइ ने बैंकों को यह निर्देश दिया कि वे अपनी शाखाओं में जमा की गई राशियों को अपने करंसी चेस्ट और दूसरे छोटे बैंकों के बीच बांटें। राष्टÑीय राजमार्ग के सभी नाकों पर फिर से टोल शुल्क बहाल किया गया।

3 दिसंबरः आरबीआइ ने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप, एअर टिकट काउंटर, रेलवे काउंटर जहां पुराने बड़े नोट लिए जा रहे थे वहां केवल 500 के पुराने नोट ही लिए जाएं।

6 दिसंबरः सभी बैंकों के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए कि उन खातों पर विशेष ध्यान दिया जाए और उनकी निगरानी की जाए जो बहुत दिनों से उपयोग में नहीं थे और नोटबंदी के बाद अचानक से उन खातों में हलचल दिखाई देने लगी।

10 दिसंबरः कुछ विशेष जगहों जैसे रेलवे कैटरिंग सर्विस, पेट्रोल पंप, सरकारी बस सेवा, टोल इत्यादि जहां पुराने नोट चलाने की इजाजत दी गई थी उन्हें आरबीआइ की ओर से खत्म कर दिया गया।

12 दिसंबरः नोटबंदी के दौरान जमा किए गए सभी जाली नोटों की प्रतिदिन की रिपोर्ट आरबीआइ ने मंगवानी शुरू की। साथ में यह भी आदेश दिया कि 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच जमा किए गए पुराने बड़े जाली नोटों का पूरा ब्योरा प्रति शाखाओं के आधार पर आरबीआइ को भेजें।

13 दिसंबरः नोटबंदी के दौरान बैंक शाखाओं के साथ करंसी चेस्ट में भी हो रही गतिविधियों की सीसीटीवी फुटेज संभाली जाए ताकि जांच एजंसियां जरूरत के अनुसार उनका उपयोग कर सकें। साथ ही उन लोगों को पकड़ा जा सके जो नए नोट की जमाखोरी में लगे हैं।

15 दिसंबरः उन खातों में जिनमें 9 नवंबर से पहले 5 लाख से अधिक की राशि जमा थी और 9 नवंबर के बाद 2 लाख या उससे अधिक की राशि जमा की गई हो, तो उन खातों से निकासी में कुछ प्रतिबंध लगाया गया।

16 दिसंबरः सभी टोल प्लाजा पर नियमित टोल वसूले जाने का आदेश लागू किया गया। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि अब किसी भी टोल प्लाजा पर पुराने नोट स्वीकार नहीं किए जाएं।

17 दिसंबरः छोटे व्यापारियों के लिए यह निर्देश जारी किया गया कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक डिजिटल भुगतान पर उन पर किसी तरह का एमडीआर (मर्चेंट डिस्काउंट रेट) शुल्क नहीं लिया जाएगा।

18 दिसंबरःआरबीआइ की ओर से यह निर्देश जारी किया गया कि 5000 या उससे अधिक, पुराने बड़े नोट के रूप में पैसों को अपने खाते में 31 दिसंबर तक 19 दिसंबरः केवल एक बार ही जमा किया जा सकेगा, जिसमें जमा करने वाले को बैंक को भी देरी से जमा करने का समुचित कारण बताना पड़ेगा।

21 दिसंबरः जिन खाताधारकों के खाते केवाइसी से जुड़े हैं उन्हें आरबीआइ ने 5000 रुपए से अधिक जमा करने पर उनकी जवाबदेही की जिम्मेदारी से मुक्त किया।

23 दिसंबरःकेंद्र की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की गई जिसमें 30 दिसंबर तक पुराने नोट जमा कराने की सुविधा दी गई जिसके तहत उन पैसों, जिनका कोई लेखा-जोखा न हो, को खाते में जमा कराया जा सकता है, जिस पर 50 फीसद तक कर दंड और सरचार्ज लगाया जाएगा। साथ ही 25 फीसद रकम 4 साल के लिए बिना किसी ब्याज के जमा की जाएगी। बचे 25 फीसद खाताधारक को दिए जाएंगे।

28 दिसंबरः यह सुझाव पेश किया गया है कि जो व्यक्ति 31 मार्च 2017 के बाद पुराने नोट रखता है उस पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा।

29 दिसंबरः सरकार ने यह तय किया कि 31 मार्च 2017 के बाद पुराने बड़े नोट रखने पर न्यूनतम 10000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन जेल जाने का प्रावधान नहीं है।

