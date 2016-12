शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 248 अंक गिरा

बंबई शेयर बाजार में सोमवार (26 दिसंबर) को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 248 अंक गिर गया। एशियाई बाजारों की नरमी और मुनाफा वसूली से कारोबार की शुरुआत कमजोर रही। शेयर ब्रोकरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न बाजार भागीदारों से उचित, दक्षपूर्ण और पारदर्शी तरीके से कर योगदान बढ़ाने को कहा है। इससे सोमवार को कारोबार की शुरुआती में बिकवाली का जोर रहा। बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों पर आधारित सेंसेक्स शुरुआती दौर में 248.45 अंक यानी 0.95 प्रतिशत गिरकर 25,792.25 अंक रहा। विभिन्न क्षेत्रों का रुख दिखाने वाले क्षेत्रीय सूचकांक में भी 1.03 प्रतिशत तक गिरावट रही। एनएसई का निफ्टी भी 79.20 अंक यानी 0.99 प्रतिशत गिरकर 7,906.55 अंक रहा। प्रधानमंत्री ने गत सप्ताहांत बाजार नियामक सेबी के एक कार्यक्रम में शेयर बाजार में काम करने वाले मध्यस्थों एवं भागीदारों से राष्ट्र निर्माण में उनका कर योगदान बढ़ाये जाने पर जोर दिया था। उन्होंने नियामकों और नीति निर्माताओं से सरकारी खजाने में बाजार भागीदारों का योगदान बढ़ाने के बारे में विचार करने को कहा। हालांकि, बाजार शंकाओं को दूर करते हुये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को कहा कि बाजार में दीर्घकालिक पूंजीगत लाभकर लगाने का कोई विचार नहीं है।

First Published on December 26, 2016 10:00 am