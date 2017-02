UNION BUDGET 2017: इस बजट में हैं ये पांच खास बातें

आज 11 बजे चौथी बार देश का आम बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में पेश करेंगे। बजट में आईटी से लेकर सर्विस टैक्स तक कई बड़े ऐलानों की उम्मीद है। साथ ही सरकार किसानों और गरीबों के लिए भी कई बड़े ऐलान कर सकती है। आपको बताते हैं इस बजट की 5 एेसी बातें जो पहली बार हो रही हैं।

नोटबंदी के बाद मोदी सरकार का पहला बजटः 8 नवंबर को मोदी सरकार ने नोटबंदी का एेलान किया था, जिसका कई विशेषज्ञों सहित पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी विरोध किया था। मोदी सरकार के सबसे चर्चित नोटबंदी के फैसले के बाद सरकार का यह पहला बजट है। नोटबंदी का अर्थव्यवस्था पर जो असर पड़ा है, उसके सटीक आंकड़े आज सामने आ जाएंगे।

1 फरवरी को पेश हो रहा है आम बजट ः आम बजट के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब बजट 1 फरवरी को पेश होगा। ताकि बजट के प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस बार 4 फरवरी से पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं तो विपक्षी पार्टियां 1 फरवरी को बजट पेश करने के खिलाफ थीं। तारीख की लड़ाई चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, लेकिन विपक्षी पार्टियों को इस मामले में मुंह की खानी पड़ी।

आम बजट और रेल बजट एक साथ ः अब तक रेल बजट और आम बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे। लेकिन पहली बार रेल बजट को आम बजट के साथ ही पेश किया जाएगा। इससे पहले रेल बजट और इसके बाद आर्थिक सर्वे और इसके बाद केंद्रीय बजट संसद में पेश होता था।

GST के लागू होने से पहले का बजट

काफी लंबे समय तक लटका रहा जीएसटी ( पूरे देश में एक टैक्स व्यवस्था) लागू होने की तारीख 1 जुलाई 2017 है और यह बजट उससे पहले टैक्स ढांचे को तय करने में अहम भूमिका निभा सकता है।

बजट से जुड़ी बाकी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

इनकम टैक्स रेट में बदलाव संभवः हाल ही में एसबीआई की ‘ईकोरैप’ रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नोटबंदी के बाद देश की इकनॉमी को बढ़ाने के लिए डायरेक्ट टैक्स में बड़े बदलाव ला सकती है। इसमें ये भी कहा गया है कि इनकम टैक्स की लिमिट भी बढ़ाकर 3 लाख रुपये की जा सकती है। वहीं आर्थिक जगत के कुछ जानकारों का मानना है कि इस बजट में इनकम टैक्स लिमिट बढ़ाकर 4 लाख रुपये तक भी की जा सकती है. तो आम जनता को टैक्स के बोझ से कुछ राहत मिलने की उम्मीद इस बार की जा सकती है।

जानिए कैसे बनता है बजट ः

बजट 2017: राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने गिनवाईं सरकार की उपलब्धियां, कहा- “सबका साथ, सबका विकास”, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 1, 2017 9:22 am