Union Budget 2017: आम बजट 2017 की अबतक की मुख्य बातें

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार का चौथा आम बजट संसद में पेश कर दिया है। इस बजट में किसानों, युवाओं, गरीबों और गांव के विकास पर खासा जोर दिया गया है।

5 हजार करोड़ रुपये से सूक्ष्म सिंचाई निधि बनेगी

नोटबंदी से ज्यादा कर मिलेगा।

फसल बीमा के लिए 9 हजार करोड़ रुपये बजट में आवंटित।

5 साल में किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है।

20 हजार करोड़ रुपये तीन साल में नाबार्ड को दिए जाएंगे।

First Published on February 1, 2017 11:38 am