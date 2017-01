बजट प्रस्तावों पर 11 जनवरी से बैठकें शुरू होंगी, एक फरवरी को पेश होगा बजट

मंत्रिमंडल सचिव पीके सिन्हा 2017-18 के बजट प्रस्तावों पर चर्चा के लिए सभी मंत्रालयों के सचिवों के साथ 11 जनवरी से बैठकें शुरू करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को बजट पेश करेंगे। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और 2017-18 का बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार क्षेत्रवार चर्चा 11 जनवरी से शुरू होगी और यह तीन-चार दिन चलेगी। इन बैठकों में निकलकर आई बातों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की जाएगी। सचिवों के आठ समूहों ने पिछले हफ्ते प्रस्ताव प्रधानमंत्री को सौंपे थे। इन प्रस्तावों को बजट में शामिल करने के लिए इस पर फिर चर्चा होगी। सचिवों से प्रत्येक क्षेत्र से मुख्य मुद्दे उपलब्ध कराने को कहा गया है जो वित्त मंत्री के बजट भाषण का हिस्सा हो सकता है। इस बीच, वित्त मंत्रालय ने आगामी बजट के संदर्भ में ट्विटर पर विचार मांगे हैं। सरकार ने बजट पर लोगों से विचार पहले ही आमंत्रित किए थे। इस साल रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। उसे एक महीने पहले पेश किया जाएगा ताकि बजटीय कोष नए वित्त वर्ष की शुरुआत एक अप्रैल से मंत्रालयों के पास उपलब्ध हों। सरकार पूरी बजट प्रक्रिया 31 मार्च 2017 से पहले पूरी करना चाहती है।

First Published on January 9, 2017 2:09 am