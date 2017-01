नोटबंदी का असर, बजट वर्ष में बदलाव पर धीमी चाल

बजट वर्ष बदलकर जनवरी से दिसंबर करने के सुझाव पर केंद्र सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है। पांच सौ और एक हजार के नोटों को अमान्य करने के फैसले से अर्थव्यवस्था के बुरी तरह प्रभावित होने के चलते इस बारे में फैसला अभी टाल दिया गया है। बजट वर्ष को एक झटके में बदल डालने को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट के मद्देनजर रिजर्व बैंक समेत तमाम सरकारी और गैरसरकारी एजंसियों ने यह कहते हुए आशंका जताई है कि एक झटके में लागू करने से परेशानी बढ़ेगी। अतीत में भारत सरकार इसी तरह की कवायद पर ठिठक गई थी। दो संयुक्त सचिवों की टीमें फिलहाल उन पुरानी कवायद की फाइलों का अध्ययन करने में जुटी हैं कि तब ऐसा क्यों किया गया था। केंद्र सरकार द्वारा गठित शंकर आचार्य कमेटी ने इसी हफ्ते वित्त मंत्रालय को जमा की गई अपनी रिपोर्ट में वित्त वर्ष बदलने की सिफारिश की है। कहा गया है कि वित्त वर्ष एक अप्रैल की जगह एक जनवरी से होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक एजंडे के तहत छह महीना पहले नीति आयोग की सिफारिश पर वित्त मंत्रालय ने चार सदस्यीय यह कमेटी गठित की थी। मोदी सरकार चाहती रही है कि 150 साल से चली आ रही परंपरा तोड़ी जाए। इसी क्रम में रेल बजट को आम बजट में समाहित कर दिया गया। पूर्व वित्त सलाहकार शंकर आचार्य की अगुआई वाली इस कमेटी में पूर्व कैबिनेट सचिव केएम चंद्रशेखर, तमिलनाडु के पूर्व वित्त सचिव पीवी राजारमन और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के वरिष्ठ सदस्य राजीव कुमार भी थे।

इस रिपोर्ट पर उच्चस्तरीय स्तर पर विचार-विमर्श तो हुआ है, लेकिन घोषणा फिलहाल टाल दी गई। बड़ा कारण नोटबंदी से अर्थव्यवस्था पर पड़ा प्रभाव है। इस मामले में वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक आॅफ इंडिया से भी सुझाव मांगे। दोनों संस्थानों के साथ ही आर्थिक सलाहकारों ने भी नकारात्मक राय दी है। इसके बाद ही वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों को पुरानी फाइलें खंगाल कर उन तथ्यों का अध्ययन करने को कहा गया, जिनके आधार पर राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए थे। 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर एलके झा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, जिसने 1985 में देश का वित्तीय वर्ष बदलने का सुझाव दिया था। राजीव गांधी की सरकार ने यह कहते हुए सुझाव ठंडे बस्ते में डाल दिए थे कि इससे फायदा कम होगा, परेशानी बढ़ेगी।

मई 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने 1979-80 और 1982-83 में सूखे के मद्देनजर एलके झा कमेटी गठित की थी। झा कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, ‘कोई भी वित्तीय वर्ष दक्षिण-पश्चिम मॉनसून से प्रभावित जरूर होगा। लिहाजा, बजट को अक्तूबर में तैयार कर लेना चाहिए। तब तक दक्षिण-पश्चिम मानसून निकल चुका होगा। खरीफ की फसल आ चुकी होगी और रबी की फसल का अनुमान लग जाएगा। नवंबर में बजट पेश किया जाए और एक जनवरी से वित्तीय वर्ष की शुरुआत की जाए। तब राजीव गांधी सरकार ने रिजर्व बैंक और तमाम वित्तीय एजंसियों और आर्थिक सलाहकारों से राय लेकर रिपोर्ट ठंडे बस्ते में डाल दी थी। राजीव गांधी सरकार के जमाने की फाइलों की टिप्पणियों का अध्ययन करने के लिए दो संयुक्त सचिवों की अगुआई में टीमें लगाई गई हैं।

मोदी सरकार द्वारा गठित आचार्य कमेटी के तथ्य एलके झा कमेटी की रिपोर्ट से मेल खाते हैं। आचार्य कमेटी ने भी कृषि क्षेत्र का हवाला देते हुए वित्त वर्ष में बदलाव का सुझाव दिया है। देश की 58 फीसद ग्रामीण आबादी कृषि पर निर्भर है और खेती-बाड़ी के ज्यादातर काम मुख्यत: दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व मानसूनों के बीच होते हैं। सबसे ज्यादा निर्भरता जून से सितंबर के बीच दक्षिण-पश्चिम मानसून पर होती है। यह खरीफ की फसलों का समय होता है। उत्तर-पूर्व मानसून अक्तूबर से मार्च के बीच आता है। यह रबी का समय होता है। आचार्य कमेटी ने नई बात अन्य देशों के वित्त वर्ष के बारे में जोड़ी है। शंकर आचार्य की रिपोर्ट के मुताबिक, चीन, फ्रांस, रूस, ब्राजील, जर्मनी समेत 156 देश अपना वित्तीय वर्ष एक जनवरी से शुरू करते हैं।

सांख्यिकी विशेषज्ञ और केंद्रीय सांख्यिकीय आयोग (सीएससी) के सदस्य डॉ. मनोज पंडा और पूर्व सदस्य प्रणब सेन के अनुसार, वित्तीय वर्ष में फिलहाल बदलाव की जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि बजट पारित करने की प्रक्रिया तेज की जाए। भारत सरकार का यह संगठन अर्थव्यवस्था के तमाम वित्तीय आंकड़े और जानकारियां संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों को मुहैया कराता है, जिसके आधार पर विदेशी निवेश की कवायद होती है। शंकर आचार्य कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि अगर कैलेंडर वर्ष जनवरी से हो जाए तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ तालमेल आसान होगा।

लेकिन नोटबंदी का प्रयोग अब अर्थव्यवस्था को नए प्रयोग करने की इजाजत नहीं दे रहा। बजट सत्र की तिथि के बारे में फैसला करने के लिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक बुलाने की कवायद को वित्त मंत्रालय के आला अधिकारी शंकर कमेटी की रिपोर्ट से फिलहाल पीछे हटने का संकेत मान रहे हैं। क्रेडिट रेटिंग एजंसी क्रिसिल से जुड़े अर्थशास्त्री डीके जोशी के अनुसार, नोटबंदी के चलते जमा विकास में कमी आई है। जबकि अच्छी बारिश होने के चलते अर्थव्यवस्था सीधी चढ़ाई पर थी। अब विकास दर बुरी तरह प्रभावित हो रही है। ऐसे में अर्थव्यवस्था के साथ कोई प्रयोग आत्मघाती होगा।

First Published on January 8, 2017