संसद सचिवालय में छाया अंधेरा, ठप हुआ बजट सत्र की तैयारियों का काम, लिफ्ट में फंसा कर्मचारी

वित्त मंत्री अरुण जेटली। PTI Photo by Subhav Shukla

संसद सचिवालय में इस वक्त बजट सत्र की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में गुरुवार (19 जनवरी) को चल रहे काम के दौरान वहां लाइट की भारी समस्या रही। कई बार पॉवर कट हुआ। शाम पांच बजे के बाद एक वक्त ऐसा आया जब पूरे सचिवालय में अंधेरा छा गया। उस वक्त आपातकाल वाली लाइटों के अलावा सिर्फ सीसीटीवी कैमरे ही चल रहे थे। इससे भी ज्यादा भयानक यह था कि काम कर रहा एक बुजुर्ग कर्मचारी लाइट जाने की वजह से लिफ्ट में ही फंस गया था। उसे 15 मिनट बाद निकाला जा सका। गौरतलब है कि इस बार एक फरवरी को बजट पेश किया जाना है। बजट के प्रस्तावों के लिए मीटिंग 11 जनवरी से लगातार जारी हैं। माना जा रहा है कि सरकार आम लोगों को कई तोहफे दे सकती है। जिसमें सस्ता होम लोन, ब्याज दर कम किया जा सकता है।

हालांकि, बजट इस बार तय वक्त से पहले पेश किया जा रहा है। इसका विपक्षी दल विरोध भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में फायदा लेने के लिए बजट पहले पेश कर रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार लोगों को रिझाने वाले फैसले करके लोगों को अपने पक्ष में करना चाहती है। इसपर सरकार ने कहा है कि उन्होंने चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले ही बजट की तारीख तय कर ली थी। जिसको अब बदला जाना संभव नहीं होगा।

विपक्षी दल बजट का आगे खिसकाने की अर्जी लेकर चुनाव आयोग भी गया था। लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह उन राज्यों के लिए कोई विशेष योजना नहीं लाएगी जिनमें चुनाव होने हैं। फरवरी-मार्च में पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और उत्तरप्रदेश में विधान सभा चुनाव होने हैं।

First Published on January 20, 2017 9:31 am