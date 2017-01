बीजेपी के बड़े नेता भी संघ से डरते हैं इसलिए भाजपा राज में आरक्षण सुरक्षित नहीं है?

आरक्षण पर यदि मनमोहन वैद्य के बयान का उत्तर प्रदेश चुनाव में असर पड़ गया तो भाजपा के कुछ सहयोगी दल राजग से अलग हो सकते हैं। रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बयानों से इसका संकेत मिलता है। हालांकि उन नेताओं ने राजग से हटने के बारे में अभी कोई संकेत नहीं दिया है। जानकार सूत्रों के अनुसार पिछड़ों व दलितों से जुड़ी पार्टियां संघ नेताओं के लगातार आरक्षण विरोधी बयानों पर चिंतित हैं।

2015 के बिहार विधान सभा चुनाव से ठीक पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान का कुपरिणाम भाजपा के साथ -साथ उसके सहयोगी दल भी झेल चुके है। भागवत के बयान और उसके राजग विरोधी परिणाम के बावजूद मनमोहन वैद्य ने हाल में आरक्षण के औचित्य पर एक बार फिर सवाल उठा दिया। जानकार लोग बताते हैं कि संघ कोई बयान बहुत सोच समझ कर ही देता है। सवाल है कि ऐसे बयानों के पीछे की संघ की सोच क्या है? इस सवाल पर तरह-तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं।

लोजपा नेता राम विलास पासवान और रालोसपा नेता उपेंद्र कुशवाहा के ताजा बयानों से इन नेताओं की चिंता का पता चलता है। गत शुक्रवार (20 जनवरी) को आरक्षण पर पुनर्विचार करने की जरूरत बताते हुए मनमोहन वैद्य ने नया विवाद खड़ा कर दिया। बाद में उन्होंने सफाई जरूर दी ,पर इस बीच उस बयान को जो असर करना था, वह कर गया। इस पर रविवार को केंद्रीय मंत्री और लोजपा सुप्रीमो राम विलास पासवान ने कहा कि ‘आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और कोई इसे खत्म नहीं कर सकता।’ यानी,पासवान ने वैद्य के बयान से यह नतीजा निकाला कि आरक्षण को खत्म करने की साजिश की जा रही है।

केंद्रीय राज मंंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि “आरएसएस के आरक्षण विरोधी बयान से उत्तर प्रदेश चुनाव में सबसे अधिक नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है।” कहते हैं कि दूध का जला लोग मट्ठा फूंक कर पीते हैं।पर संघ ऐसा नहीं कर रहा है। बिहार विधान चुनाव में भाजपा के साथ- साथ लोजपा और रालोसपा की भी शर्मनाक हार हुई। सन 2014 के लोक सभा चुनाव में जहां लोजपा को लोक सभा की 6 सीटें मिली थीं,वही रालोसपा को तीन सीटें मिलीं। पर कुछ ही महीने बाद हुए बिहार विधान सभा चुनाव में दोनों दलों को मात्र दो -दो सीटें ही मिल पायीं।

एक तो इस बीच नीतीश और लालू में तालमेल हो गया था,पर अच्छा खासा असर मोहन भागत के बयान का भी था।

भाजपा सांसद हुकुमदेव नारायण यादव और डा.सी.पी.ठाकुर सहित कुछ अन्य राजग नेताओं ने हार के लिए मोहन भागवत के बयान को जिम्मेदार ठहराया था। इन नेताओं के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे और इसलिए ये नेता सरजमीन पर काम कर रहे थे।मतदाताओं की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे। इन राजग नेताओं को भाजपा के अनेक पुराने समर्थकों ने बताया कि संघ प्रमुख के बयान से तो यही लगता है कि आपकी सरकार आरक्षण खत्म कर देगी ।फिर हम आपको वोट क्यों दें?

राजनीतिक प्रेक्षकों के अनुसार ऐसी नौबत उत्तर प्रदेश में भी आ सकती है। दरअसल आरक्षण बनाये रखने के पक्ष में भाजपा के जिन बड़े नेताओं ने बयान भी दिए हैं, उनमें से किसी ने न तो मोहन भागवत का नाम लिया और न ही मनमोहन वैद्य का। यानी कुछ राजनीतिक दल और आरक्षण के पक्षधर या लाभान्वित लोग यह समझ रहे हैं कि संघ से भाजपा के बड़े से बड़े नेता डरते हैं। इसलिए आरक्षण भाजपा सरकार के हाथों सुरक्षित नहीं है। ऐसे ही लोगों के स्वर में लोजपा और रालोसपा नेता मिला रहे हैं। उनके दिलों दिमाग में यह सवाल उठ सकता है कि यदि इसी तरह संघ के किसी पदाधिकारी ने 2019 के लोक सभा चुनाव से ठीक पहले ऐसा ही बयान दे दिया तब तो हमारी राजनीतिक लुटिया डूब ही जाएगी। वैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नतीजा आने से पहले राजग के लिए कुछ अशुभ नहीं होने वाला है।

First Published on January 26, 2017 9:53 am